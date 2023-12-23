امکان ثبت الکترونیکی اسناد از ۲۲ بهمن امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی خندانی عصر شنبه در سفر به شهرکرد افزود: ثبت الکترونیکی اسناد در دفترخانه‌ها باعث کاهش مراجعه کنندگان و افزایش سرعت کار می‌شود و این امکان در سراسر کشور از ۲۲ بهمن فراهم می‌شود.

وی گفت: تمام زیر ساخت‌های این طرح فراهم شده است و در کنار خدمات حضوری اسناد الکترونیکی هم ثبت خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران کشور به تخلفات بسیار ناچیز در این حوزه اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی و شفاف شدن ثبت اسناد امکان تخلف در این حوزه به حد بسیار بسیار پایینی خواهد رسید.

خندانی خاطر نشان کرد: تمام خدمات ثبت اسناد به روش الکترونیکی ارائه می‌شود و مردم می‌توانند حتی از منزل خود استفاده کنند.

وی گفت: کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود ندارد و تمامی خدمات به روز و با دقت بر اساس قوانین ثبتی در زمینه‌های ملکی کشاورزی صنعتی عرضه می‌شود.