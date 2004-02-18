رژيم صهيونيستي قصد ايجاد فتنه و آشوب در بين فلسطيني ها را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اماراتي" البيان" به نقل از روزنامه اسراييل "هاآرتص" آورده است:عقب نشيني احتمالي اسراييل از نوارغزه ، موجب نگراني بسيارجدي برخي محافل سياسي و بروز فتنه و آشوب داخلي دربين فلسطيني ها براي كنترل برنوارغزه شده است.

منابع فلسطيني گفتند: به نظر مي رسد ايجاد فتنه و آشوب در بين فلسطينيان يكي ازاهداف و سناريوهايي است كه رژيم صهيونيستي سالهاست تلاش مي كند از آن به سود خود بهره برداري كند.

"جبريل رجوب " مشاور" ياسرعرفات" در امور امنيتي اخيرا تهديد كرد: در صورتي كه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بخواهد بر باريكه نوارغزه تسلط پيدا كند به زورمتوسل مي شود.

يك روز پس از آنكه جنبش حماس از قصد خود براي تسلط بربخشهايي از باريكه نوارغزه خبر داد، واشنگتن ازاسراييل خواست با هماهنگي تشكيلات خودگردان فلسطين كارعقب نشيني از نوار غزه را به اتمام برساند تا پيشنهاد كشورهاي اروپايي درخصوص استقرار نيروهاي حافظ صلح براي جلوگيري ازهرج و مرج عملي شود.

روزنامه صهيونيستي " هاآتص" آورده است: فرستادگان آمريكا به منطقه اخيرا به آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي اطلاع دادند كه بايد با هماهنگي تشكيلات خودگردان فلسطين شهرك هاي صهيونيست نشين در نوارغزه را تخليه كند تا ازبروز هرج ومرج جلوگيري شود و درهمان حال نبايد به جنبش حماس اجازه دهد براين باريكه تسلط پيدا كند.

اين روزنامه افزود: فرستادگان آمريكا همچنين به شارون اطلاع دادند: ممكن است يك كمربند امنيتي جديد پس ازتخليه شهركهاي اسراييلي كشيده شود اما آنها اصرار دارند كار برچيدن شهركها با هماهنگي تشكيلات خودگردان فلسطين صورت گيرد.

ازطرفي " افشالوم ويلان" يكي از اعضاي كنست (پارلمان ) اسراييل ازجنبش" ميرتس" با درج مقاله اي در روزنامه خود، خواهان گفتگو با "محمد دحلان" وزيرسابق امنيت تشكيلات خودگردان فلسطين در نوارغزه شده است.

اما جبريل رجوب مشاور ياسرعرفات درامور امنيتي درمصاحبه با خبرنگاران نظامي اسراييلي گفت: ما نه تنها به حماس اجازه نخواهيم داد درزمان عقب نشيني اسراييل ازنوارغزه بر اين منطقه تسلط يابد بلكه با اين جنبش مبارزه خواهيم كرد و مانع از تسلط اين جنبش بر نوارغزه خواهيم شد.

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه روز دوشنبه حماس اعلام كرد: اين جنبش قصد دارد تنها كنترل برخي مواضع ازجمله شهرك هاي صهيونيست نشين در باريكه نوار غزه را پس ازعقب نشيني رژيم صهيونيستي به دست بگيرد.