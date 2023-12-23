کردستان به نهضت فیبر نوری ملحق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روحانینژاد عصر شنبه در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان همانند ۲۷ استان دیگر کشور به نهضت فیبر نوری ملحق شده است که امیدواریم منجر به اشتغالزایی و بهرهمندی مردم از این ظرفیت شود.
وی بیان کرد: کردستان بیست و هشتمین استان کشور برای اجرای نهضت فیبرکشی است که یکی از شرکتها ۳۴۰ هزار خانوار و مخابرات ایران ۲۳۵ هزار خانوار را به فیبرنوری متصل خواهند کرد.
وی افزود: دولت ۴۳۰ میلیارد تومان به اجرای فیبر نوری، توسعه ارتباطی و کاهش هزینههای مردمی اختصاص داده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: نظارت بر عهده ما و اجرا نیز برعهده اپراتورها و شرکتهاست، و گرچه در اجرای این پروژه اولویت اولمان شهری است اما برنامه دولت سیزدهم این است که تا پایان دولت کل روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات از طریق این فناوری متصل شوند.
روحانینژاد گفت: در اجرای پروژهها بنایمان بر حفاری مجدد نیست، بلکه زیرساختها را برای ۱۰ سال آینده طراحی کردهایم.
استاندار کردستان نیز در این جلسه، فیبرکشی را اصل و بستری امن برای دسترسی مردم و خانوارها دانست و گفت: کسب و کارها وابسته به این ظرفیت هستند و میطلبد این مهم با جدیت و سرعت پیگیری شود.
زارعیکوشا اضافه کرد: اجرای فیبر نوری در استان کردستان مقداری با تأخیر در حال انجام است و پیشنهاد میشود پوشش تمام شهرها در مدت ۱۲ ماه کامل و زیرساختهای لازم ویژه اجرای این پروژهها فراهم شود.
گفتنی است؛ در پایان این جلسه، تفاهمنامه شهرداری سنندج و شرکت ارتباطات در راستای حرکت به سمت هوشمندسازی شهر سنندج به امضا رسید و قرار است تا مرداد سال آینده عملیات اجرایی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سنندج به اتمام برسد.
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