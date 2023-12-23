هوای اصفهان پاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در ۱۵ ایستگاه در ساعت انتشار این گزارش یعنی تا ساعت ۲۱ بر روی عدد ۴۵ و در وضعیت سبز و پاک قرار دارد.

از این رو در حال حاضر کیفیت هوا در ایستگاه احمد آباد با شاخص ۷۹، انقلاب ۵۷، پروین ۶۸، رهنان ۵۸ و کاوه ۶۲ AQI در وضعت زرد و سالم ثبت شده است.

همچنین در حال حاضر کیفیت هوا در ایستگاه ۲۵ آبان ۳۶، پارک زمزم ۴۴، دانشگاه صنعتی ۴۷، زینبیه ۴۶، فرشادی ۳۳، فیض ۲۴، کردآباد ۳۰، میرزاطاهر ۴۰ و ولدان ۲۸ AQI در وضعیت سبز و پاک قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در زرین شهر با میانگین ۸۲، سگزی ۹۱ و شاهین شهر ۵۳ AQI در وضعیت زرد و سالم قرار دارد.

کیفیت هوا در مبارکه نیز با قرار گرفتن بر روی عدد ۴۷ در وضعیت سبز و پاک ثبت شده است.

گفتنی است دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خرازی، رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.