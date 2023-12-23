محور هشتگرد – طالقان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از مسدود شدن محور ارتباطی هشتگرد به طالقان و بالعکس به دلیل شرایط ناپایدار جوی و بارش برف خبر داد.

وی گفت: افرادی که قصد عزیمت به شهرستان طالقان را دارند می‌توانند از محور ارتباطی قدیم این شهرستان استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان البرز بیان کرد: با توجه به بارش برف به ویژه در مناطق کوهستانی استان، رانندگان و مسافران حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: تیم‌های پلیس راه در تمام راه‌های استان البرز مستقر شده‌اند و آماده ارائه هرگونه خدمات امدادی و انتظامی هستند.