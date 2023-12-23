ماهانه بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بیمه بیکاری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی شامگاه شنبه در جریان بازدید از شعبه یک تأمین اجتماعی ساوه اظهار کرد: با استانداردهای لازم باید پرداخت از جیب بیمه شدگان را کاهش و به حداقل برسانیم و در حین حال باید ضریب پوشش بیمهای و درمانی را نیز افزایش دهیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور افزود: هم اکنون بالغ بر ۲۴۴ قلم دارو تحت پوشش جدید بیمهای قرار دارد و تلاش برای افزایش این سهم همچنان جزو برنامههای این سازمان است.
موسوی گفت: پوشش ۷۰ درصد بیمهای در کشور در مقایسه با پوشش ۲۰ درصدی قبل از انقلاب قابل قیاس نیست.
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