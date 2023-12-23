روکش ۹ کیلومتر از محورهای مهردشت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه شنبه در آئین تقدیر از راهداران این بخش اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوان در حوزه اعتبارات و ماشین آلات، راهداران این بخش همواره در صف اول خدمت بوده‌اند.

وی با تقدیر از عملیات خط کشی ۹۵ کیلومتر از محورهای بخش مهردشت گفت: این میزان از خط کشی در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.

وی ارتقا ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را از مهمترین اهداف این بخش عنوان و اظهار کرد: روکش آسفالت حدود ۹ کیلومتر از محورهای این بخش در این راستا انجام شده است که شایسته تقدیر است.

محمدی خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی راهداری با سایر ارگان‌ها و حضور خیران راه ساز در این بخش باعث تسهیل کار مردم و رضایتمندی مردم منطقه شده است.

بخشدار مهردشت گفت: باعث افتخار است که نخستین خیران راه ساز در استان اصفهان از این دیار آغاز به کار کرده‌اند.

محمدی اضافه کرد: محور میمه_دهق و باند دوم سه راهی مهردشت تا حسین آباد با کمک خیران راه ساز در حال احداث است.

وی با بیان اینکه راهداران مسئولینی سنگین و مهم در حفظ و نگهداری راه‌ها و ارتقا ایمنی تردد کاربران جاده‌ای بر عهده دارند، گفت: روز ملی راهدار بهانه‌ای از تجلیل از زحمات این قشر زحمت کش است.

بخشدار مهردشت از همراهی و همکاری راهداری مهردشت با سایر ارگان‌ها نظیر دهیاری‌ها، پلیس راه و … تقدیر و قدردانی کرد.