روکش ۹ کیلومتر از محورهای مهردشت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه شنبه در آئین تقدیر از راهداران این بخش اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوان در حوزه اعتبارات و ماشین آلات، راهداران این بخش همواره در صف اول خدمت بودهاند.
وی با تقدیر از عملیات خط کشی ۹۵ کیلومتر از محورهای بخش مهردشت گفت: این میزان از خط کشی در سالهای اخیر بی سابقه بوده است.
وی ارتقا ایمنی تردد کاربران جادهای را از مهمترین اهداف این بخش عنوان و اظهار کرد: روکش آسفالت حدود ۹ کیلومتر از محورهای این بخش در این راستا انجام شده است که شایسته تقدیر است.
محمدی خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی راهداری با سایر ارگانها و حضور خیران راه ساز در این بخش باعث تسهیل کار مردم و رضایتمندی مردم منطقه شده است.
بخشدار مهردشت گفت: باعث افتخار است که نخستین خیران راه ساز در استان اصفهان از این دیار آغاز به کار کردهاند.
محمدی اضافه کرد: محور میمه_دهق و باند دوم سه راهی مهردشت تا حسین آباد با کمک خیران راه ساز در حال احداث است.
وی با بیان اینکه راهداران مسئولینی سنگین و مهم در حفظ و نگهداری راهها و ارتقا ایمنی تردد کاربران جادهای بر عهده دارند، گفت: روز ملی راهدار بهانهای از تجلیل از زحمات این قشر زحمت کش است.
بخشدار مهردشت از همراهی و همکاری راهداری مهردشت با سایر ارگانها نظیر دهیاریها، پلیس راه و … تقدیر و قدردانی کرد.
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