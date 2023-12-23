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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

اتفاق کوره بلند ذوب‌آهن دیگر تکرار نمی‌شود

اتفاق کوره بلند ذوب‌آهن دیگر تکرار نمی‌شود

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بازدید سرزده از ذوب‌آهن گفت: اتفاق کوره بلند ذوب‌آهن دیگر تکرار نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش عصر شنبه در بازدید سرزده از کارخانه ذوب آهن اظهار کرد: بر اساس طرح جامع ز یست محیطی، سال گذشته مقرر شد از صندوق ملی محیط زیست و صندوق توسعه ملی، برای اجرای پروژه‌های زیست محیطی، حمایت لازم از ذوب آهن اصفهان انجام شود.

وی افزود: این کارخانه فولادی به منظور کنترل آلایندگی در فصل پاییز به میزان ۸۰ هزار تن تولید ماهانه خود را کاهش داده و سامانه پایش آنلاین آلایندگی که به صورت برخط با سازمان محیط زیست در ارتباط است، در ذوب آهن اصفهان فعال است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: استانداردسازی سیستم حمل و نقل و بهره گیری بیشتر از حمل و نقل ریلی از دیگر برنامه‌های ذوب آهن اصفهان است که نقش مهمی در کاهش آلایندگی دارد.

وی با بیان اینکه مشکل منجر به ایجاد غبار اضافی در هوا که ۱۴ آذرماه در کوره بلند ذوب آهن به وجود آمده بود بررسی فنی و مقرر شد اقدامات لازم برای تکرار نشدن این حادثه انجام شود، اضافه کرد: اتفاق کوره بلند ذوب‌آهن دیگر تکرار نمی‌شود.

کد مطلب 5974518

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      15 1
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      سلام وقت بخیر اینم یه دورغ جدیده
    • حسین US ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      6 6
      پاسخ
      به نظر بنده کارخانه ذوب آهن به شرق اصفهان برود
      • محسن IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
        0 0
        مگه یه کامیون باره که به شرق اصفهان برود؟ یه شهر صنعتی که همین قدرش که رو زمینه همین قدرش زیر زمینه
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      15 0
      پاسخ
      از پنجاه کیلومتری اصفهان آلودگی به وضوح رویت می‌شود و مرگ و میر ناشی از ایست قلبی شدت گرفته سیاست چیست؟
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      9 0
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      برای کارخانه ها فیلتر بگذارید تا آلودگی وارد شهر نشود! فعلا که اتفاقی نیفتاده وآلودگی اصفهان همچنان ادامه داره و رکورد زده!!!
    • علیرضا IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      7 0
      پاسخ
      یا کاتالیست یا تعطیلی فولاد و ذوب آهن باید مسئولانه رفتار کنن اگه قراره اصفهان بره پایین اینا هم باید برن آب اصفهان که بردند چون مردم هم دارند میبرند والله حداقل خطوط تولید فولاد را افزایش ندهید بجای افزایش تولید یک کارخانه جدید در یک استان دیگر بزنید
    • رضا نظری IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 1
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      به نظرم اگه ذوب آهن بتونه از لوکوموتیو برقی استفاده کنه برای حمل ذوب خیلی تاثیر زیاده داره برای جلوگیری از آلودگی هوا لکوموتیوها همه قدیمی که غیرقابل تعمیر است و دودزایی بسیار زیادی دارند من خودم از پرسنل هستم و هرروز شاهد این اتفاق هستم که متاسفانه هرروز بدتر از دیروز است، خسته نباشی به همه پرسنل
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      بوی کوک ودود سیاه هنوز در جریان .درختان شهرهای اطراف کارخانه سیاه سیاه هستن وخیلی زودتر از پاییز خراب شدن .مردم هرروز مریضن سرفه .افس دهان .خشکی پوست .زخم های بدون علت همه از الودگی هوا ی شهرهای اطراف کارخانه ذوب آهن .سرطان بی شمار داره زیاد میشه .با وعده های توخالی کاری پیش نمیرود .
    • احسان US ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      3 0
      پاسخ
      اینجا چمگردان نزدیکترین شهر به ذوب اهن اصفهان خداشاهده ذوب اهن بدون هیچ رحمی شبها از ساعت ۲تا۵ صبح جوری الودگی راه میندازه که وحشتناکه.مخصوصا هروقت بارون بیا چند دقیقه بعدش الودگی حمله میکنه یکی نیست بداد مابرسه
    • اسماعیل IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      2 1
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      از نیروهای ایمنی فنی و بازنشسته ذوب آهن بپرسید آلودگی ذوب اهن چه طوره؟
    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      باسلام چندسال است همین اقاوبعضی دیگربه نوبت همین رااعلام میکننداگرراست میگیدمخصوصاعصرپنچشنبه یاشب های تعطیل ببینیدبوی کک،الودگی دیزل،برش کاری راببینیدبعدش خدابه دادپرسنل خودش برسدکه بی داداست
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سلام چرا سیستم جذب آلاینده فولاد مبارکه را در ذوب اهن پیاده سازی نمی کنند
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      5 0
      پاسخ
      شما اگه فکر مردم اصفهان هستین اول زاینده رود را زنده کنید وبعد آلودگی های دستی را چاره کنید با حلوا حلوا دهان شیرین نمیشه تا کی وعده و وعید
    • یک اصفهانی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      اینارومیگن که جلوی تعطیل شدن رابگیرن،ولی ذوب آهن وفولادروبایدکلا درشوتخته کردتاهوای اصفهان پاک بشه👊👊
    • اشراقی IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      پالایشگاه فولاد ذوب آهن باید از اصفهان دور بشه از هر راهی که لازمه باید به این قضیه کمک بشه سرمایه مملکت باید صرف هوا آب خاک و آدمای این سرزمین بشه نه صرف چیزهای بی اهمیتی که ما بعنوان شهروند نمی‌دونیم چیه
    • منصور IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      عزیزم سالهاست که قراره دیگه پیش نیاد

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