به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش عصر شنبه در بازدید سرزده از کارخانه ذوب آهن اظهار کرد: بر اساس طرح جامع ز یست محیطی، سال گذشته مقرر شد از صندوق ملی محیط زیست و صندوق توسعه ملی، برای اجرای پروژه‌های زیست محیطی، حمایت لازم از ذوب آهن اصفهان انجام شود.

وی افزود: این کارخانه فولادی به منظور کنترل آلایندگی در فصل پاییز به میزان ۸۰ هزار تن تولید ماهانه خود را کاهش داده و سامانه پایش آنلاین آلایندگی که به صورت برخط با سازمان محیط زیست در ارتباط است، در ذوب آهن اصفهان فعال است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: استانداردسازی سیستم حمل و نقل و بهره گیری بیشتر از حمل و نقل ریلی از دیگر برنامه‌های ذوب آهن اصفهان است که نقش مهمی در کاهش آلایندگی دارد.

وی با بیان اینکه مشکل منجر به ایجاد غبار اضافی در هوا که ۱۴ آذرماه در کوره بلند ذوب آهن به وجود آمده بود بررسی فنی و مقرر شد اقدامات لازم برای تکرار نشدن این حادثه انجام شود، اضافه کرد: اتفاق کوره بلند ذوب‌آهن دیگر تکرار نمی‌شود.