۱۶ میلیون شاخه گل نرگس در جویبار تولید می شود/ برپایی جشنواره

کمال رستمعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی ششمین جشنواره گل نرگس در روستای تاریخی کردکلای با ۳۰ غرفه اظهار داشت: سطح نرگس زارهای شهرستان ۶۶ هکتار است.

وی میزان تولید گل نرگس در شهرستان را ۱۶ میلیون شاخه بیان کرد و گفت: نرگس زارها برای ۱۷۰ نفر در شهرستان شغل ایجاد کرده است و گل‌ها پس از برداشت به بازار تهران و استان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه از اواخر مردادماه تا اواخر شهریور فصل کاشت گل نرگس است، افزود: همچنین از ۱۵ آذرماه برداشت گل نرگس در شهرستان آغاز می‌شود و کار برداشت تا اواخر دی ماه ادامه دارد.

رستمعلی تصریح کرد: این جشنواره برای ششمین سال به همت دهیاری، شورا، بخشداری، جهاد کشاورزی و کشاورزان در حال برگزاری است و در حاشیه جشنواره برنامه‌های هنری و فرهنگی نیز اجرا می‌شود.

وی از مردم استان و کشور برای بازدید از جشنواره دعوت کرد.

این جشنواره تا ۸ دی ماه در روستای کردکلا برپا است.