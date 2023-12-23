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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۵۳

فرماندار جویبار:

۱۶ میلیون شاخه گل نرگس در جویبار تولید می شود/ برپایی جشنواره

۱۶ میلیون شاخه گل نرگس در جویبار تولید می شود/ برپایی جشنواره

جویبار-فرماندار چویبار سطح نرگس زارهای شهرستان را ۶۶ هکتار و میزان تولید را ۱۶ میلیون گل اعلام کرد.

کمال رستمعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی ششمین جشنواره گل نرگس در روستای تاریخی کردکلای با ۳۰ غرفه اظهار داشت: سطح نرگس زارهای شهرستان ۶۶ هکتار است.

وی میزان تولید گل نرگس در شهرستان را ۱۶ میلیون شاخه بیان کرد و گفت: نرگس زارها برای ۱۷۰ نفر در شهرستان شغل ایجاد کرده است و گل‌ها پس از برداشت به بازار تهران و استان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه از اواخر مردادماه تا اواخر شهریور فصل کاشت گل نرگس است، افزود: همچنین از ۱۵ آذرماه برداشت گل نرگس در شهرستان آغاز می‌شود و کار برداشت تا اواخر دی ماه ادامه دارد.

رستمعلی تصریح کرد: این جشنواره برای ششمین سال به همت دهیاری، شورا، بخشداری، جهاد کشاورزی و کشاورزان در حال برگزاری است و در حاشیه جشنواره برنامه‌های هنری و فرهنگی نیز اجرا می‌شود.

وی از مردم استان و کشور برای بازدید از جشنواره دعوت کرد.

این جشنواره تا ۸ دی ماه در روستای کردکلا برپا است.

کد مطلب 5974531

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