سرقت اطلاعات بانکی شهروندان با اپلیکیشن جعلی «یارانه من»

به گزارش مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر برداشت ۳۰۰ میلیون ریال بصورت غیر مجاز از حساب بانکی وی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی طی روزهای اخیر اقدام به پرداخت وجه از طریق اپلیکیشن جعلی "یارانه من" کرده و طراح اصلی این برنامه با دسترسی به پیامک‌های گوشی تلفن همراه شاکی رمز پویا را سرقت و از این طریق اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی وی کرده است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تصریح کرد: کارشناسان این پلیس با رصد هوشمندانه در فضای مجازی نهایتاً متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند که وی پس از مواجه با مدارک و مستندات ارائه شده به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی گفت: به شهروندان توصیه می‌کنیم در فرآیند ثبت نام و ارائه اطلاعات جهت یارانه‌ها به دفاتر مجاز و معتبر پیشخوان خدمات دولتی مراجعه و از ورود به لینک ها و نصب اپلیکیشن‌ها و درج اطلاعات هویتی و بانکی خودداری کنند، همچنین شارژهای تلفن همراه مورد نیاز خود را فقط از طریق اپلیکیشن‌های تأیید شده اپراتورها یا سایت‌های مرجع و تأیید شده تهیه کنند و به هیچ عنوان از طریق موتورهای جستجو یا شبکه‌های اجتماعی خرید نکنند.

این مقام انتظامی در خاتمه خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.gov.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان این پلیس ارتباط گرفته و موارد خود را ثبت نمایند.