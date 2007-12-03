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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۷

یک جلد کتاب به ازای هر 5/2 شهروند کهگیلویه و بویراحمدی

یک جلد کتاب به ازای هر 5/2 شهروند کهگیلویه و بویراحمدی

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این استان برای هر5/2 نفر جمعیت یک جلد و برای هر دو نفر جمعیت با سواد نیز یک جلد کتاب موجود است.

سید مسعود حسینی در حاشیه نمایشگاه کتاب استان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: در کهگیلویه و بویراحمد به ازای هر 18هزار و 123 نفر جمعیت کل و 12هزار و 889 نفر جمعیت با سواد بالای شش سال، یک کتابخانه وجود دارد.

رئیس شورای کتابخانه های عمومی استان بیان کرد: در کشور به ازای هر 100 نفر یک متر مربع فضای کتابخانه هست و این نرم در استان به ازای هر 100 نفرجمعیت کل دو متر و به ازای هر 100نفر جمعیت با سواد، سه متر مربع می باشد.

وی یادآور شد: 35 باب کتابخانه با بیش از 230 هزار جلد کتاب در این استان موجود است.

حسینی تصریح کرد: عرضه محصولات و کالاهای فرهنگی بخصوص کتاب و قرار دادن آن در دسترس عموم، عامل مهمی در پیشبرد و ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی مردم است.
کد مطلب 597454

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