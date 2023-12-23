به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز شنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی شروع عملیات اجرایی موضوع تفاهم‌نامه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به فلسفه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: این قرارگاه با کار و تلاش جهادی و هدف توسعه و آبادانی و مشارکت در حوزه زیرساخت بخش کشاورزی تأثیر قابل‌توجهی در رشد تولید، افزایش راندمان و بهره‌وری آب در حوزه کشاورزی استان خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۶۸ هزار میلیارد ریال با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد شده که بر اساس آن طرح‌های مشمول آب‌وخاک سازمان اعم از کانال‌های آب‌بر، انتقال آب با لوله، احداث استخر، بندهای آب‌بندان، ایستگاه‌های پمپاژ و … طی سه‌ساله عملیاتی خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه بسیج را لشکر مخلص خدا دانست، افزود: باتوجه‌به این‌که پیش‌بینی اعتبارات به استان ابلاغ شده است، باید تا پایان سال بسیج سازندگی پروژه‌های پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی را اجرا و به بهره‌برداری برساند.

سرهنگ جهان‌بخش رئیس سازمان بسیج سازندگی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی آماده است در هر زمان و شرایطی همراه و یاری‌رسان سازمان جهاد کشاورزی باشد.

وی با بیان این‌که ما آماده و پای‌کار هستیم، افزود: در سنوات گذشته نیز تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جهاد کشاورزی منعقد شده که بر اساس آن پروژه‌هایی برای این سازمان به نحو احسن انجام شده است که با یاری خدا این قرارداد منعقده را نیز باتوجه‌به شرایط آن اجرایی و تکمیل خواهیم کرد.