به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان عصر شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی به همراه صنوف حمل و نقل و راهداران استان، افزود: با توجه به افزایش همدلی و تعامل در ادارات استان و افزایش روحیه جهادی در مجموعه حمل و نقل جاده‌ای، میزان آمار در حوزه‌های حمل و نقلی و راهداری به شدت بالا رفته است به طوری که طی ۹ ماهه گذشته از سال جاری نزدیک به ۲ میلیون نفر مسافر از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند.

وی افزود: در حوزه فنی در سال جاری بیش از ۶۰۰ مناقصه در سطح استان برگزار که منجر به عقد بیش از ۲۵۰ قرارداد شده است و در حوزه پایش محورهای مواصلاتی استان نیز ۱۱۴ دستگاه تردد شمار، ۴ سیستم توزین در حال حرکت، ۴۳ دوربین پایش تصویری و ۴۱ دوربین ثبت تخلفات جاده‌ای وظیفه پایش محورهای مواصلاتی را بر عهده دارند و تا پایان سال ۶ دوربین ثبت تخلف دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: رانندگان آذربایجان غربی به عنوان میراٍث پایان ناپذیر جامعه حمل و نقلی هستند که بیش از ۳۴ هزار نفر در بخش‌های مسافری، باری و ترانزیت فعالیت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به ثبت رکورد جدید ساخت راه‌های روستایی در آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال بالغ بر ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده که در مقایسه با سال گذشته ۱۰ کیلومتر بیشتر است.

دست نشان گستره خدمات راهداری را در آذربایجان غربی وسیع دانست و یادآور شد: این خدمات از بهسازی و روکش راه‌های اصلی و فرعی تا ساخت راه‌های روستای، ایمن سازی و روشنایی جاده‌ها، طرح راهداری زمستانی و امداد رسانی ادامه دارد و بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز با جابجایی کالا، مسافر، ترددهای مرزی، ترانزیت و هوشمندسازی حمل و نقل جاده‌ای محور مهم و دیگر از فعالیت‌های این اداره کل را شامل می‌شود.