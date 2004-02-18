سازمان تامين اجتماعي به بيمارستانهاي طرف قرار داد خود بدهكار نيست

دكتر بابك بهلولي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : تمامي پرداختهاي سازمان تامين اجتماعي به روز است و فقط در مواردي كه داروخانه و آزمايشگاهها ليست خود را به سازمان با تاخير ارسال كنند ، پرداخت آنها حداكثر تا يك ماه با تاخير انجام مي شود .

وي در خصوص تاخير پرداخت داروخانه هاي سيزده آبان و هلال احمر گفت : تهيه ليستهاي هزينه هاي داروخانه هاي بزرگي همچون سيزده آبان و هلال احمر ملزم به بررسي كارشناسي دارد و ممكن است در برخي مواقع پرداخت اين داروخانه ها با تاخير انجام شود .

بهلولي ادامه داد : بخش بستري در اكثر مواقع ليستهاي خود را با تاخير به سازمان ارسال مي كنند اما با اين وجود پرداختهاي آنان به موقع انجام مي شود و سازمان تا اين زمان نسبت به هيچ يك از بيمارستانهاي طرف قرارداد خود با با بدهي مواجه نيست .