کمبود اسکله و راه های ارتباطی دو مشکل عمده بندر بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح امروز در جمع خبرنگاران، حجم تخلیه و بارگیری بندر بوشهر را سه درصد نسبت به کل تخلیه و بارگیری کشور دانست و افزود: استان بوشهر دارای رتبه سوم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رتبه اول در تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی است.
راستاد مطالعه احداث جاده بین جزیره نگین و حوضچه بندر بوشهر برای الحاق این جزیره به بندر بوشهر را مهمترین طرحهای مطالعاتی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان اعلام کرد.
مدیرکل بنادر کشتیرانی بوشهر یادآور شد: مرحله نخست این طرح مطالعاتی آغاز شده و تا پایان سال آینده، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون میانگین توقف کشتی های بالای یک هزار تن ظرفیت، 08/3 روز زمان انتظار کشتی یک روز و 92/0 روز و میانگین حضور کشتی در بندر 8/5 روز است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۱۶/۷ درصد، ۱/۴درصد و ۱۲/۲درصد کاهش یافته است.
راستاد در خصوص پروژه طرح توسعه بندربوشهر نیز بیان داشت: این پروژه تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پس از اتمام، امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت ۳۰هزار تن در بندر بوشهر فراهم می شود.
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