شركت هاي بزرگ در مقياس جهاني و مناطق ويژه صنايع ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ادغام شركت هاي تجاري موضوع باب سوم " قانون تجارت" ، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يكجانبه ( بقاي يكي از شركت ها- شركت پذيرنده و ادغام و انحلال يك يا چند شركت ديگر موضوع ادغام) و يا شكل دو جانبه ( انحلال دو يا چند شركت موضوع ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد - شركت جديد) ، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركت هاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام مجاز خواهد بود.

كليه حقوق و تعهدات دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.

كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات "قانون كار مصوب 29/8/1369" است.

چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم مصوب 26/5/1382" عمل خواهد شد.

همچنين دولت موظف شده شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه " تسهيل رقابت و كنترل انحصار"، پيش بيني نمايد.

در راستاي بهبود سطح و جذب فناوري هاي برتر در بخش هاي اقتصادي، مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري هاي برتر در جوار قطبهاي علمي - صنعتي كشور و نزديك به فرودگاه هاي بين المللي ( بر اساس مطالعات مدون) در جهت ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي و تسهيل جريان ورود و خروج متخصصان، ابزارها و فراهم كردن فضاي حقوقي مناسب ايجاد مي شود.