به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ذاکری رئوف بعدازظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد بزرگداشت دهه میثاق با ولایت استان قم در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در دهه بصیرت امسال بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی در استان قم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود: آغاز برنامه‌های دهه بصیرت در استان قم با قرائت دعای سمات خانواده‌های معظم شهدای استان قم در ۸ دی ماه در حسینیه امام خمینی (ره) واقع در خیابان شهدا همراه خواهد بود.

حجت الاسلام ذاکری رئوف گفت: این دهه مقارن با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی است که به همین مناسبت اجتماع دختران و مادران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پیاده روی خانوادگی در بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: اجتماع مردم قم به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی نیز روز شنبه ۱۰ صبح در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: اجتماع دختران و پسران حاج قاسم، اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند، برپایی یادواره‌های شهدا در سطح مدارس استان و نیز برگزاری همایش زنان تأثیرگذار از جمله برنامه‌های دهه بصیرت در قم است.

ذاکری رئوف عنوان کرد: تلاش شده تا در اجرای برنامه‌های فرهنگی هم افزایی خوبی در بین مجموعه‌های مختلف صورت گیرد و از اقدامات موازی پرهیز شود.

وی عنوان کرد: در پایان دهه بصیرت مردم قم به مناسبت قیام خونین ۱۹ دی همانند سال‌های گذشته با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) دیدار خواهند مرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و ملی نسبت به دوران کرونا افزایش چشمگیری داشته است.

وی در خصوص برگزاری مراسم‌های نیمه شعبان گفت: این مناسبت با رویکرد ملی با مشارکت مسجد مقدس جمکران و استانداری قم برگزار خواهد شد.