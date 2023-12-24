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۳ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد؛

تصادف در اتوبان پیامبر اعظم محدوده خاوران تبریز ۶ مصدوم درپی داشت

تصادف در اتوبان پیامبر اعظم محدوده خاوران تبریز ۶ مصدوم درپی داشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از برخورد پرشیا با پژو ۴۰۵ با ۶ مصدوم در اتوبان پیامبر اعظم(ص) تبریز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا در خصوص جزئیات این حادثه اظهار کرد؛ ساعت ۵۰: ۱۵ دقیقه بعد از ظهر امروز یکشنبه سوم دی ۱۴۰۲، براثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پرشیاو پژو ۴۰۵ در (اتوبان پیامبر اعظم، محدوده شهرک خاوران)، ۶ تن مصدوم شدند که بلافاصله کارشناسان اورژانس به همراه چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه رهسپارشدند.

وی در پایان افزود؛ کارشناسان اورژانس شش مصدوم این حادثه دو مرد ۲۷ و ۳۷ ساله به همراه یک پسر بچه ۹ ساله و نیز دو زن ۳۵ و ۲۵ ساله و همچنین یک دختر بچه ۱۴ ساله را پس از اقدامات اورژانسی، جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال دادند.

کد مطلب 5975445

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