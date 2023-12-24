تصادف در اتوبان پیامبر اعظم محدوده خاوران تبریز ۶ مصدوم درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا در خصوص جزئیات این حادثه اظهار کرد؛ ساعت ۵۰: ۱۵ دقیقه بعد از ظهر امروز یکشنبه سوم دی ۱۴۰۲، براثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پرشیاو پژو ۴۰۵ در (اتوبان پیامبر اعظم، محدوده شهرک خاوران)، ۶ تن مصدوم شدند که بلافاصله کارشناسان اورژانس به همراه چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه رهسپارشدند.

وی در پایان افزود؛ کارشناسان اورژانس شش مصدوم این حادثه دو مرد ۲۷ و ۳۷ ساله به همراه یک پسر بچه ۹ ساله و نیز دو زن ۳۵ و ۲۵ ساله و همچنین یک دختر بچه ۱۴ ساله را پس از اقدامات اورژانسی، جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال دادند.