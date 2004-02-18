ارايه تسهيلات ويژه نوروزي به ايتام و نيازمندان

محمد صالح سالاردر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربابيان اين مطلب گفت: نوروز امسال نيز همانند سالهاي گذشته سازمان اوقاف به نيازمندان ، مستمندان و ايتام وهمچنين دانش آموزان مجتمع تربيتي متقين كه زير نظر سازمان هستند، كمكهاي به صورت موردي ارايه مي نمايد.

وي افزود : اين كمكها به صورت بن رفاه بين دانش آموزان وايتام توزيع مي شود .

وي خاطر نشان كرد: ايتام ودانش آموزان نيازمند از سوي وزارت آموزش وپرورش معرفي مي شوند و اداره كل اوقاف نيز متناسب با نياز آنان ودر حد توان كمكهايي به آنان مي دهد وبه همين منظور 100 ميليون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران ازفراهم كردن تسهيلات رفاهي براي زوار در نوروز خبر داد وگفت: با توجه به اينكه در استان تهران 350 بقعه متبركه و جود دارد وهمچنين با توجه به فرا رسيدن نوروز ، به منظور راحتي بيشتر زايرين يكسري امكانات وتسهيلات رفاهي در كنار اين بقاع در نظر گرفته شده است.

سالارگفت: بيش از 50 درصد بقاع متبركه استان تهران از امكانات رفاهي مانند زاير سراهاي موقت ، شبستانها ، سرويسهاي بهداشتي و.. برخوردار شده اند وبراي اين امكانات از زايرين هزينه اي دريافت نمي شود و كليه هزينه ها از محل نذورات تامين خواهد شد.