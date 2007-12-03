4000 دستگاه کنتور فرسوده در مشهد بازسازی شد

مرتضی نجفی نیا درگفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اقدام با هدف کاهش دستکاری برخی مشترکین تجاری در فیوزها، از بین بردن خطای بالای اندازه گیری ها و جلوگیری از کابل کشی های نا ایمن و غیر استاندارد انجام شده است.

وی تصریح کرد: به همین منظور تابلوهای قدیمی و کنتورهای آنولوگ یک هزار و 400 مشترک در بازار رضا (ع) و پاساژ حجت مشهد نیزتعویض شد.

وی در ادامه از اصلاح و بازسازی کنتورهای 750 مشترک دیماندی و غیر دیماندی حاشیه جاده های شاندیز، طرقبه، خین عرب و جاده قدیم قوچان یاد کرد و اظهار داشت: در این ارتباط کلیه کنتورهای منصوبه غیر استاندارد با کنتورهای دیجیتال تعویض شد و به داخل تابلوهای چند کنتوره انتقال یافت.

نجفی نیا به مزایای این طرح متذکر شد و گفت: با انجام این کار فوندانسیون های بتنی حذف شده و از نبشی گالوانیزه استفاده شده است.

وی ادامه داد: طی نیمه نخست سالجاری در بخش کنتورهای دیجیتال دارای گارانتی، تعداد 450 دستگاه کنتورتکفار، 30 دستگاه کنتورسه فاز، اتصال مستقیم و 5 دستگاه کنتور اتصال غیر مستقیم پس از تعمیر و اصلاح بار دیگر در مدار قرار گرفته اند.



