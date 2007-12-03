تعلیق فوتبال ایران صحت ندارد / امیدواریم فیفا دلایل ما را بپذیرد

مهدی خبیری عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب پیرامون خبر تعلیق فعالیت های فوتبال ایران از سوی فیفا به خبرنگار مهر گفت: در نامه ای که حدود 15 روز پیش از سوی فیفا به کمیته انتقالی ارسال شد، لحن محتوای نامه به گونه ای بود که نمی توان از آن تحت فشار قراردادن فوتبال ایران را برداشت کرد بلکه تنها در این نامه تاکید شده بود برای برطرف شدن برخی مشکلات تمامی اعضای کمیته انتقالی در مقر AFC پیرامون اساسنامه و ابهامات آن به مذاکره بپردازند تا ابهامات موجود برای برگزاری انتخابات برطرف شود.

خبیری تصریح کرد: درماده 24 اساسنامه فدارسیون فوتبال پیرامون برگزاری مجمع و اعضای مجمع ابهاماتی وجود دارد که در مرحله اول ارسال اساسنامه ایراداتی از سوی فیفا به آن وارد شده بود که در مرحله دوم این ابهامات برطرف شد ولی با مسائلی که به تازگی رخ داده مشخص شد که هنوز نتوانستیم با فیفا به نقطه نظرات مشترکی دست یابیم.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: در مرحله اول فیفا اشکالاتی را نسبت به اساسنامه فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود و در مجموع خواستار لحاظ شدن سه موضوع در اساسنامه جدید بود؛ اول پاسخگویی به برخی ابهامات در اسناسنامه بود . دوم برخی توصیه های لازم پیرامون برگزاری انتخابات و سوم هماهنگ شدن اساسنامه با اساسنامه پیشنهادی فیفا بود که تمامی این موارد و مناقشاتی که در خصوص بندهای اساسنامه اعمال و نسخه اصلاح شده از طریق پست و ایمیل در اختیار فیفا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: فیفا پس ازچند هفته بررسی اساسنامه تمامی بندهای مورد مناقشه را با توضیحاتی که کمیته انتقالی ارائه کرد پذیرفت و آن را تایید کرد که اساسنامه تایید شده به هیئت دولت ارائه شد.

خبیری اظهار داشت: در حال حاضر همان بندهایی که در ابتدا مورد مناقشه قرار داشت بار دیگر به عنوان ابهامات اساسنامه مطرح شده در حالی که تمامی این موارد پیش از این از سوی فیفا تایید شده بود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال یادآور شد: تمامی این مدارک، مکاتبات و مستندات کمیته انتقالی پیرامون رفع موارد مورد اختلاف با فیفا موجود است و آقای رغبتی آن را برای ارائه به مقامات AFC و فیفا همراه خود به مالزی بردند تا از اساسنامه و بندهای آن با قدرت دفاع کنیم.

وی در خصوص مخالفت فیفا با حضور محمد علی آبادی در انتخابات فدراسیون فوتبال و اینکه سرنوشت انتخابات چه خواهد شد، گفت: مدارک و مکاتبات موجود در این زمینه کاملا روشن است و فیفا پیش از این دلایل کمیته انتقالی را برای حضور رئیس سازمان تربیت بدنی پذیرفته است. با این حال امیدواریم بتوانیم دراین جلسه با حضور مقامات فیفا از اساسنامه تایید شده دفاع کنیم و متذکر شویم که هیچگونه تخلفی پیرامون اجرای اساسنامه صورت نگرفته و تمامی موارد کاملا قانونی بوده است. بنده در این زمینه بسیار امیدوارم و تصور نمی کنم فیفا با دلایل منطقی ما برای حضور ایشان در انتخابات مخالف کند.

خبیری پیرامون زمان جدید برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: این امر بستگی به نتیجه مذاکرات ما با بن همام، مقامات فیفا و AFC دارد و در صورتی که مشکلات موجود برطرف شود بلافاصله زمان جدید انتخابات را اعلام خواهیم کرد که امیدواریم این زمان چندان دور نباشد.

وی در پایان گفت: روز سه شنبه در جلسه ای که با حضور بن همام، دو نفر از نمایندگان فیفا، دایره حقوقی AFC و پنج عضو کمیته انتقالی برگزار خواهد شد اقدامات موجود در اساسنامه و اشکالاتی که فیفا و AFC به بندهایی از آن وارد دانسته اند بحث و تبادل نظر خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم با ارائه مدارک موجود به نقطه نظرات مشترکی دست یابیم.