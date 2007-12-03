سرانه 9 هزار تومانی کمترین مبلغ برای حل برخی از مشکلات سلامت است

دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه راهکارهایی در جلسه اخیر شورای عالی نظام پزشکی کشور پیرامون تعیین سرانه سلامت و درمان برای سال آینده خبر داد.

وی ادامه داد: در این جلسه تمامی اعضا متفق القول بر این عقیده بودند که مهم ترین عامل برای رسیدن به حداقل امکاناتی که تعیین کننده رفع نگرانی های مردم از بحث اتفاقات در سلامت و بیماریها است، تعیین واقعی سرانه سلامت و درمان است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: اگر این موضوع در بودجه سال 87 اصلاح شود، دغدغه های مردم در زمینه هزینه های درمان کمتر خواهد شد.

نوروزی، در خصوص سرانه پیشنهادی شورای عالی نظام پزشکی برای سال آینده گفت: سازمان نظام پزشکی کشور برای سال قبل سرانه 8 هزار تومانی را پیشنهاد داده بود و امسال نیز این مبلغ حداقل 9 هزار تومان پیشنهاد شده است.

به گفته وی این کمترین مبلغی است که ممکن است با آن بتوان برخی از مشکلات و معضلات درمانی به خصوص در بخش دولت را رفع کرد.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: اوضاع بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی اصلا خوب نیست و با توجه به بدهی هایی که دارند، اداره آنها تا پایان امسال نیز با مشکلات زیادی همراه است.

نوروزی افزود: اگر سرانه درمان برای سال 87 نزدیک به 9 هزار تومان بسته شود، شاید به برخی از اهداف سلامت در برنامه چهارم که کم کردن هزینه های پرداختی از جیب مردم است، برسیم و در غیر این صورت با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.