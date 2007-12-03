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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۰

معاون اول رئیس جمهور:

تغییر وزیر آموزش و پرورش به نفع مردم است

تغییر وزیر آموزش و پرورش به نفع مردم است

پرویز داوودی درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور به دنبال آن است تا همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در راستای اهداف و سیاست‌های دولت نهم حرکت کنند و به همین دلیل با موافقت با استعفای برخی وزیران، می خواهد در راستای منافع مردم ، دستگاه مزبور با سرعت بالاتر حرکت کند و پذیرش استعفای فرشیدی نیز در همین راستا است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بدرقه رسمی رئیس جمهور در سفر به قطر در جمع خبرنگاران با اشاره به استعفای فرشیدی وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور در برخی اوقات تشخیص می دهد که در این مرحله باید نیرویی بر سر کار بیاید تا با فعالیت های بیشتر سیاست های دولت را پیش ببرد و استعفای آقای فرشیدی نیز در همین راستا بوده است.

وی گفت: سیاست دولت بر این است تا مردم در رفاه کامل باشند و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه ای بسیار مهم و حساس است  که در آن معلمان و دانش آموزان فعالیت می کنند، برای دولت نیز بسیار مهم است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به ویژگی های سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آقای علی احمدی از جمله نیروهایی است که برخلاف سنش از تحرک  و جنب و جوش بالایی برخوردار است که این موضوع باعث شده رئیس جمهور ، او را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کند

داوودی همچنین با اشاره به بودجه بالای آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه دستگاه مهمی است که بیشترین بودجه را نیز به خود اختصاص داده و لذا نیاز دارد تا با تحرک بالا در راستای اهداف و سیاست های دولت حرکت کند تا بتواند سیاست های دولت و رئیس جمهور را اعمال کند.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی اینکه آیا آقای فرشیدی استعفا کرده یا برکنار شده، گفت: در برخی موارد که شما نیز در گذشته شاهد آن بودید، شخصی استعفا می کند و رئیس جمهور نیز استعفای او را می پذیرد .حال  ممکن است تقصیراتی نیز داشته باشد به عنوان مثال می توان به وزرای گذشته اشاره کرد که استعفا کردند و رئیس جمهور نیز با استعفای آنها موافقت کرد.

داوودی همچنین درباره شایعه استعفای وزرای کار و کشور هم گفت: در خصوص آقای جهرمی باید بگویم که این موضوع از سوی خود وی تکذیب شد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: وزرا  سیاست هایی دارند و می خواهند آن را پیش ببرند، حال امکان دارد سیاست برخی وزارتخانه ها مثلا وزارت کار با سیاست پولی مالی و برخی سیاست های دیگر با هم منطبق نباشد که این موضوعات در کمیسیون های تخصصی دولت بحث و کار کارشناسی بالایی صورت می گیرد اما با این وجود می توان گفت که این اختلافات نتیجه اش برکناری شخص نیست.

داوودی در پایان گفت: امروز در دولت شما شاهد هستید که بحث های کارشناسی بالایی می شود و گاهی اوقات نیز شاهد اختلاف نظر هستیم. ولی با این حال بنده می گویم هیچ مشکل خاصی در دولت وجود ندارد.

کد مطلب 597598

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