گروههاي مبارز فلسطيني به دنبال تقويت جايگاه مقاومت در ميان ملت فلسطين هستند

محمد صالح صدقيان كه امروز با خبرنگار خبرگزاري مهر گفتگو مي كردخاطر نشان ساخت : تقويت جايگاه مقاومت و پايداري در مقابل رژيم صهيونيستي مساله اي ضروري براي امروز ملت فلسطين است و گروههاي مبارز براي اين مساله تلاش مي كنند.

صدقيان درباره تاثير سفر جمعه اين هفته كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به مناطق اشغالي براي اجراي نقشه راه گفت : آمريكا به طور كامل به نيتهاي شارون واقف است و ديدار پاول براي نجات نقشه راه و در حقيقت براي فشار بيشتر بر ملت فلسطين و گروههاي مبارز فلسطيني و تسليم كردن آنها در مقابل خواسته هاي شارون صورت مي گيرد.

رييس دفتر تلويزيون كويت درتهران تاكيد كرد : آريل شارون نخست وزير خونخوار رژيم صهيونيستي فرد قابل اعتمادي نيست و با وجود تداوم سياستهاي سرسختانه وي هيچ اميدي به برقراري صلح نمي رود.

مدير دفتر تلويزيون كويت ، درباره خبر امروز روزنامه صهيونيستي "هاآرتص" درباره توافق آمريكا و اسراييل براي توقف عمليات نظامي عليه مناطق فلسطيني به مدت شش هفته ، اظهار داشت : اسراييلي ها گفته اند به شرطي اين كار را انجام مي دهند كه گروههاي مبارز عمليات خود را متوقف كنند يعني باز سياست وقت كشي و عوامفريبي را در پيش گرفتند.

صدقيان تصريح كرد: اگر شارون واقعا تمايل به صلح داشت نبايد بعد از نشست عقبه حمله به غزه را براي ترور الرنتيسي از رهبران حماس انجام مي داد در حالي كه حماس هيچ گونه حمله اي عليه اين رژيم انجام نداده بود اين نشان مي دهد كه شارون اساسا با صلح مخالف است .

وي افزود : اگر در گفت وگوهاي صلح كنوني فرد ديگري غير از آريل شارون نماينده صهيونيستها بود شايد اميدي به اجراي نقشه راه وجود داشت اما با وجود وي هرگز نمي توان به وعده هاي دروغين وي در مورد توقف حمله عليه مناطق فلسطيني اعتماد كرد.

مدير دفتر تلويزيون كويت در پاسخ به اين سوال كه ايا دستيابي به آتش بس در شرايط كنوني به نفع گروههاي فلسطيني است گفت : در حقيقت فلسطينيان بيشتر از ديگران به آنچه انجام مي دهند واقفند، ورود حماس وجهاد اسلامي براي نحوه تقويت مقاومت ملت فلسطين براي مقابله با رژيم صهيونيستي صورت گرفته ، رژيمي كه براي نابودي ملت فلسطين تمام توان خود را به كار گرفته است .

وي افزود: درخواست گروههاي فلسطيني از ابومازن كه از وي خواسته اند ضمانتي بدهد كه در صورت آتش بس ، اسراييل به عمليات ترور و كشتار مبارزان فلسطيني و تخريب مناطق فلسطيني ، توقف شهرك سازي پايان داده و همه زندانيان فلسطيني را آزاد كند ، درخواستي منطقي است .

تحليلگر مسايل خاورميانه درادامه درباره دستگيري عناصري از گروهك منافقين توسط دولت فرانسه گفت : هرچند اقدام فرانسه بايد زودتر اين زمان انجام مي شد اما در عين حال يك گام رو به جلو براي برخورد با تروريسم است .

وي گفت: منافقين دستشان هم به خون ملت ايران و هم به خون مردم جنوب عراق و اكراد شمال آغشته است و آمريكا هم بايد با اين گروه مقابله كند و اعضاي آن را به ايران تحويل دهد.

به گفته صدقيان ، توافق آمريكا با گروهك منافقين درعراق در حالي كه اين گروه در ليست گروههاي تروريستي اين كشور قرار دارد اقدامي مشكوك وسوال برانگيز است .

