نحوه تأثیر سوابق و میزان ضرایب دروس برای تغییر رشته ای های کنکور 87

وی در مورد وضعیت داوطلبانی که عنوان دیپلم آنها با گروه آزمایشیشان مطابقت ندارد گفت: تاثیر سوابق تحصیلی دیپلمه های غیر مرتبط با گروه آزمایشی بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15 درصد خواهد بود.

خدایی با بیان اینکه میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلمه های غیر مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه های آزمایشی مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس زیر گروه های مربوط افزود: ضرایب دروس در دیپلمه های ریاضی فیزیکی که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت خواهند کرد به این صورت است که میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3، در تمام زیر گروه ها، ضریب 4، درس عربی 3، در تمام زیر گروه ها، ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در تمام زیر گروه ها، ضریب 3، درس زبان خارجی 3، در تمام زیر گروه ها، ضریب 2 را به خود اختصاص می دهند.

وی اضافه کرد: درس حسابان در زیر گروه 4 دارای ضریب 4، در زیر گروه 1 دارای ضریب 1، زیر گروه 2 و 3 و 5 دارای ضریب 3، درس فیزیک 3 و آزمایشگاه در زیر گروه 4 دارای ضریب 3 و در بقیه زیر گروه ها دارای ضریب 2 است.درس شیمی 3 و آزمایشگاه، نیز زیر گروه 2، ضریب 4، زیر گروه 1، ضریب 3، زیر گروه 3 و 4 و 5، ضریب 2 دارد.

معاون سازمان سنجش در مورد درصد تاثیر سوابق تحصیلی در زیر گروههای مختلف این داوطلبان گفت: درصد تاثیر سوابق تحصیلی در زیر گروه 5، 7/11، زیر گروه 4، 12/12، زیر گروه 3، 6/9، زیر گروه2، 7/10، زیر گروه 1، 10/ 9 است و

درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری نیز در زیر گروه5، 1/89، در زیر گروه 2، 3/89، زیر گروه 3، 4/90، زیر گروه 4، 88/87، زیر گروه 5، 3/88 خواهد بود.

معاون سازمان سنجش در خصوص نحوه تأثیرگذاری دیپلمه های علوم تجربی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری 87 شرکت می کنند گفت: میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3، در همه زیر گروه ها، ضریب 4 و درس عربی 3 در همه زیر گروه ها، ضریب 2 دارد. همچنین درس تعلیمات دینی و قرآن 3، همه زیر گروه ها، ضریب 3

در س زبان خارجی 3، همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس فیزیک 3 و آزمایشگاه، زیر گروه 3، ضریب 2، زیر گروه 1 و 2، ضریب 3 دارد.

وی اضافه کرد: درس شیمی 3 و آزمایشگاه، زیر گروه 1، ضریب 2، زیر گروه 2 و 3، ضریب 3 دارد. درصد تاثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان در زیر گروه، 1، ضریب26/10، در زیر گروه 2،ضریب 6/10 و در زیر گروه 3، ضریب 1/11 را به خود اختصاص داده است. همچنین درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری نیز در زیر گروه 1، ضریب 74/89، در زیر گروه 2،ضریب 4/89، زیر گروه 3،ضریب 9/89 دارد.

خدایی اظهار داشت: دیپلمهای ریاضی فیزیک نیز که در گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سال آینده شرکت خواهند کرد سوابق تحصیلی متفاوتی خواهند داشت. میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3، در همه زیر گروه ها برای این داطلبان دارای ضریب 4، درس عربی 3، در همه زیر گروه ها،دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در همه زیر گروه ها دارای ضریب 3 است. درس زبان خارجی 3 نیز در همه زیر گروه ها، ضریب 2 دارد.

وی در مورد سایر ضرایب این داوطلبان افزود: درس حسابان در زیر گروه 1، ضریب 2، زیر گروه 2 و 3، ضریب 4 و زیر گروه 4 و 5، ضریب 3 دارد.

خدایی در مورد درصد تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان گفت: سوابق تحصیلی در زیر گروه 1، ضریب 11/4، زیر گروه 2، ضریب 84/5، زیر گروه 3،ضریب 16/6، زیر گروه 4، ضریب 61/4، زیر گروه 5، ضریب 4/83 و درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری در زیر گروه 1،ضریب 89/95، زیر گروه 2،ضریب 16/94، زیر گروه 3،ضریب 84/93، زیر گروه 4،ضریب 39/95، زیر گروه 5،ضریب 17/95 دارد.

وی در خصوص دیپلمه های علوم انسانی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت کرده اند افزود: زبان فارسی تخصصی، در تمام زیر گروه ها برای این داوطلبان ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی در تمام زیر گروه ها ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در تمام زیر گروه ها ضریب 3، درس زبان خارجی 3 در تمام زیر گروه ها ضریب 2 را به خود اختصاص داده است.

معاون سازمان سنجش گفت: درصد تاثیر سوابق تحصیلی، در زیر گروه1 این داوطلبان، دارای ضریب34/4، زیر گروه 2،ضریب 02/4، زیر گروه 3،ضریب 71/4 است و درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری در زیر گروه 1 ضریب 66/95، زیر گروه 2،ضریب 98/95، در زیر گروه3، ضریب 29/95 را دارند.

وی وضعیت سوابق تحصیلی دیپلمه های علوم تجربی که به گروه آزمایشی علوم انسانی تغییر رشته داده اند گفت: در مورد این داوطلبان میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3، همه زیر گروه ها، ضریب 4، درس عربی 3، در همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، همه زیر گروه ها، ضریب 3، درس زبان خارجی 3، همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس ریاضی 3، زیر گروه 1، ضریب 2، زیر گروه 2 و 3، ضریب 4، زیر گروه 4 و 5، ضریب 3 را دارند.

خدایی اضافه کرد: درصد تاثیر سوابق تحصیلی دیپلمه های علوم تجربی که به گروه آزمایشی علوم انسانی تغییر رشته داده اند در زیر گروه 1 ضریب 11/4، زیر گروه 2،ضریب 84/5، زیر گروه 3،ضریب 16/6، زیر گروه 4،ضریب 61/4، زیر گروه 5،ضریب 83/4 است. همچنین درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری آنها در زیر گروه 1، دارای ضریب89/95، زیر گروه 2، 16/94، زیر گروه 3، ضریب 84/93، زیر گروه 4، 95/39 ، زیر گروه 5، 17/95 است.



وی در مورد میزان ضرایب دروس دیپلمه های علوم انسانی که در گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور 87 شرکت می کنند افزود: برای این دسته از داوطلبان درس زبان فارسی تخصصی، در همه زیر گروه ها، ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی در همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در همه زیر گروه ها، ضریب 3، درس زبان خارجی 3، در همه زیر گروه ها ضریب 2 دارند.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه درصد تاثیر سوابق تحصیلی در زیر گروه 1 این داوطلبان ضریب 75/3، در زیر گروه 2، ضریب11/3، در زیر گروه 3، ضریب 3/3، در زیر گروه 4، ضریب51/3، در زیر گروه 5، ضریب02/4 دارد گفت: درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری نیز در زیر گروه 1 این داوطلبان دارای ضریب 25/96، در زیر گروه 2، دارای ضریب 89/96، زیر گروه 3،ضریب 7/96، زیر گروه 4،ضریب 49/96، زیر گروه 5،ضریب 98/95 است.

وی در خصوص تمامی دیپلم های ریاضی، تجربی، انسانی که به گروه آزمایشی هنر تغییر رشته می دهند گفت: میانگین دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی ،‌ در همه زیر گروه ها، ضریب 4، درس عربی 3 در همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در همه زیر گروه ها ضریب 3، درس زبان خارجی 3 در همه زیر گروه ها ضریب 2 دارند.

خدایی با بیان اینکه میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی، زیر گروه 2 ضریب 3 و در بقیه زیر گروه ها ضریب 1 دارد گفت: برای تمامی این داوطلبان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در زیر گروه 1، ضریب 2/4، در زیر گروه 2ضریب 35/5، در زیر گروه 3 ضریب 77/4، در زیر گروه 4 ضریب 2/4 و زیر گروه 4 ضریب 46/4 پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری این داوطلبان نیز در زیر گروه 1 ضریب 8/95، در زیر گروه 2، ضریب 65/94، در زیر گروه 3 ضریب 23/95، در زیر گروه 4 ضریب 8/95 و در زیر گروه 5 ضریب 54/95 است.

معاون سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش برای همه دیپلمه های ریاضی، تجربی، انسانی که در گروه آزمایشی زبان شرکت می کنند، میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3 یا زبان فارسی تخصصی را در همه زیر گروه ها با ضریب 4

در درس عربی 3، همه زیر گروه ها، ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3، در همه زیر گروه ها با ضریب 3، در درس زبان خارجی 3 در زیر گروه 4 با ضریب 4 و بقیه زیر گروه ها با ضریب 2 اعمال می کند.

خدایی گفت: درصد تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان نیز در زیر گروه 1، ضریب 5، زیر گروه 2، ضریب 5، زیر گروه 3، ضریب 5، زیر گروه 4، ضریب 15 دارد و درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری در زیر گروه 1، ضریب 95، زیر گروه 2، ضریب 95، زیر گروه 3، ضریب 95، زیر گروه 4، ضریب 85 است.