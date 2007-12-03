رنگرز سرمربی تیم کشتی "ملی حفاری" شد/ 5 کشتی گیر با ملی حفاری قرار داد بستند

به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه برگزاری رقابتهای لیگ برترکشتی فرنگی و بعد ازاتمام جلسه هماهنگی این دوره از پیکارها، سردارپاشایی نماینده باشگاه ملی حفاری با حضور در دفتر سازمان لیگ فدراسیون کشتی قرار داد اعضای کادر فنی و 5 کشتی گیر این تیم را رسما به ثبت رساند.

براساس این گزارش، طبق این قراردادها حسن رنگرز بعنوان سرمربی این تیم، پاشایی، کاکاحاجی و قائدی بعنوان اعضای کادرفنی این تیم معرفی شدند و کشتی گیران این تیم نیز که قراردادهایشان به ثبت رسید به شرح زیر هستند:

وزن 55 کیلوگرم: رضا اسدپور

وزن 60 کیلوگرم: حمید باوفا

وزن 74 کیلوگرم: عادل بالی طبار

وزن 84 کیلوگرم: امیرعلی اکبری

وزن 96 کیلوگرم: قاسم رضایی و عباس نوری

ضمنا کادر فنی این تیم به دنبال جذب کشتی گیران اوزان 66 و 120 کیلوگرم است که طی هفته جاری مشخص و معرفی خواهند شد تا قرارداد خود را برای حضور در لیگ به ثبت برسانند.