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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

محتشمی پور به مهر خبر داد:

مجمع زنان اصلاح‌طلب 16 آذر با دختران دانشجو دیدار می‌کنند

مجمع زنان اصلاح‌طلب 16 آذر با دختران دانشجو دیدار می‌کنند

مجمع زنان اصلاح طلب 16 آذر با جمعی از دختران‌ دانشجو در تهران دیدار می کنند.

فخرالسادات محتشمی پور، سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: نشست مجمع زنان اصلاح طلبان با گروه دانشجویان روز 16 آذر به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه در مورد وضعیت دختران دانشجو، مطالبات و مشکلاتی که این قشر با آن مواجه هستند، بحث و گفتگو می کنیم.

به گفته سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب،  این مجمع پیش از این نیز با گروه هایی نظیر فرهنگیان و روزنامه نگاران دیدارها و گفتگوهایی پیرامون بحث مشارکت سیاسی زنان و بررسی مشکلات و مطالبات این دو قشر از جامعه برگزار کرده بود.

کد مطلب 597646

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