فخرالسادات محتشمی پور، سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: نشست مجمع زنان اصلاح طلبان با گروه دانشجویان روز 16 آذر به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه در مورد وضعیت دختران دانشجو، مطالبات و مشکلاتی که این قشر با آن مواجه هستند، بحث و گفتگو می کنیم.

به گفته سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب، این مجمع پیش از این نیز با گروه هایی نظیر فرهنگیان و روزنامه نگاران دیدارها و گفتگوهایی پیرامون بحث مشارکت سیاسی زنان و بررسی مشکلات و مطالبات این دو قشر از جامعه برگزار کرده بود.