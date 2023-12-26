۲۹ هزار متر مربع از اراضی ملی «کند علیا» در لواسانات رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح سه شنبه در جمع خبرنگار جویباری گفت: این اقدام به همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات، نماینده دادستان لواسانات و شهرداری لواسان، کلانتری ۱۶۶ لواسانات انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات در تشریح این رفع تصرف گفت: طی این اقدام ۲۹ هزار متر مربع از اراضی روستای «کندعلیا» لواسانات آزاد سازی و رفع تصرف شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات عنوان کرد: متصرف در این ملک اقدام به احداث بنا کرده بود که با اجرای این حکم، بناهای موجود قلع و قمع شد.

وی افزود: ضمن اینکه متصرف در اراضی هم جوار نیز ۲۴ هزار متر مربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود که با اجرای دستور قضائی از دادستان و اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ بناهای موجود و فنس‌هایی که در حواشی این اراqی نصب شده بود هم جمع آوری شد.