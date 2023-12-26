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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات:

۲۹ هزار متر مربع از اراضی ملی «کند علیا» در لواسانات رفع تصرف شد

۲۹ هزار متر مربع از اراضی ملی «کند علیا» در لواسانات رفع تصرف شد

شمیرانات- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از رفع تصرف ۲۹ هزار متر مربع از اراضی ملی «کند علیا» در لواسانات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح سه شنبه در جمع خبرنگار جویباری گفت: این اقدام به همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات، نماینده دادستان لواسانات و شهرداری لواسان، کلانتری ۱۶۶ لواسانات انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات در تشریح این رفع تصرف گفت: طی این اقدام ۲۹ هزار متر مربع از اراضی روستای «کندعلیا» لواسانات آزاد سازی و رفع تصرف شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات عنوان کرد: متصرف در این ملک اقدام به احداث بنا کرده بود که با اجرای این حکم، بناهای موجود قلع و قمع شد.

وی افزود: ضمن اینکه متصرف در اراضی هم جوار نیز ۲۴ هزار متر مربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود که با اجرای دستور قضائی از دادستان و اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ بناهای موجود و فنس‌هایی که در حواشی این اراqی نصب شده بود هم جمع آوری شد.

کد مطلب 5976845

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