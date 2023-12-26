افزایش خدمات رسانی بیمه سلامت به زوج های نابارور در استان ایلام

نورالدین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دستورالعمل جدید ۲۸ قلم آزمایشهای تشخیصی ژنتیک، به پوشش بیمهای سازمان بیمه سلامت اضافه شد، اظهار داشت: این آزمایشها مربوط به افرادی است که تحت سقط جنینهای مکرر قرار میگیرند و تا پیش از این نیز بیمه نبود.
وی با اشاره به اینکه همه خدمات در درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت هستند، افزود: ۹۰ درصد پوشش در بخشهای دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی در مراکز ملکی دیگر تحت پوشش قرار گرفته است.
وی در خصوص محدودیتی که در برخی مراکز درمان ناباروری در استفاده از این خدمات وجود دارد، گفت: در دستورالعمل جدید هیچ محدودیتی در تعداد دفعات بهره مندی از این خدمات وجود ندارد و اینگونه مشکلات رفع شده است، زیرا در دستورالعمل قبلی تا ۳ بار استفاده از هر خدمت در سال داشتیم که در دستورالعمل جدید، حسب نیاز و معرفی پزشک مربوطه، زوجهای نابارور میتوانند از خدمات با پوشش بیمهای استفاده کنند
مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام بیان داشت: این پوشش بیمهای ۹۰ درصدی برای هزینههای خدمات تخصصی کمک باروری شامل خدمات میکرواینجکشن، لقاح داخل رحمی، انتقال جنین فریز شده و IVF با تعرفه دولتی است.
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