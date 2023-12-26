اجرای طرح حمایت از مادران باردار و شیرده در گلستان

سید مهدی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت طرح حمایت از مادران باردار و شیر ده در استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح ضمن اینکه برای مادرانی که دچار سو تغذیه هستند اجرایی می‌شود از کودکان زیر ۵ سال هم حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این سبد حمایتی سال گذشته توسط کمیته امداد امام خمینی انجام شده است، افزود: این طرح از ابتدای مهر ماه امسال با پشتیبانی وزارت رفاه در حال انجام است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان با اشاره به اینکه مادران و کودکان دهک یک تا پنج ماهانه مبلغ یک میلیون تومان و دهک ۶ تا هفت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، گفت: این افراد با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرار داد می‌توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه کنند.

وی یادآور شد: در این طرح هزار و ۹۰۰ مادر باردار و شیرده و هزار و ۹۶۱ کودک که دچار سو تغذیه هستند حمایت می‌شوند.