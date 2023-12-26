۵۷۰۰ فقره تسهیلات ازدواج در ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر امروز سه‌شنبه در هفتمین جلسه ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن جلسات شهید رجایی استانداری ایلام برگزار شد، گفت: تاکنون میزان ۵ هزار و ۷۴۱ مورد وام ازدواج با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح استان پرداخت شده است و این میزان در فرزندآوری به ۵ هزار و ۲۴۸ مورد با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: استان ایلام با ۸۰ درصد پرداختی تسهیلات ازدواج و هم‌ردیف با استان تهران در رتبه اول قرار دارد و استان‌های یزد و اصفهان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

بهرام‌نیا با قدردانی از عملکرد بانک‌های استان در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و کسب رتبه نخست در بین استان‌های کشور گفت: علاوه بر این، شاهد جهش خوبی در پرداخت تسهیلات بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن خودمالکی هستیم و پرداختی‌ها از ۸۰ نفر به ۸۰۰ نفر رسیده است. در جلسه دیروز نیز به صورت رندوم توسط خبرنگاران صحت‌سنجی تسهیلات انجام شد.

وی اضافه کرد: کمترین پرداخت تسهیلات ازدواج مربوط به بانک سپه به ۴۰۹ نفر است، سرعت کم در پرداخت تسهیلات ازدواج در یک بانک در معدل سایر بانک‌ها تاثیرگذار است، لذا از مدیریت بانک سپه استان باید در پرداخت تسهیلات اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار ایلام افزود: از صدا و سیما انتظار می‌رود تلاش و زحمات صورت گرفته که منجر به موفقیت در سطح ملی شده است را نه کم و نه زیاد و برابر واقعیات را برجسته کنند که البته در راستای امیدآفرینی مهم است.

وی با بیان اینکه سزاوار نیست زحمات بانک‌ها نادیده گرفته شود، ادامه داد: البته در جای خود از بانک‌ها انتقاد کردیم و اعلام کردیم هر بانکی که نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کند، جریمه می‌شود، اما عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و تسهیلات مسکن خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن قابل تقدیر است، لذا باید پرداخت تسهیلات با همین آهنگ استمرار یابد.