مکانیزم کنترل کیفیت سلولی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان فرانسوی موسسه گوستاو روسوی پاریس و بنیاد سانتا لوچیا در رم که نتایج تحقیقات خود را در مجله Molecular Cell منتشر کرده اند، یکی از مکانیزمهایی را شناسایی کردند که توانایی سلولهای مسن را کنترل کرده و کمک می کند که پس از وارد آمدن یک صدمه حاد به DNA آنها، این سلولها خود را تقسیم کنند.

این دانشمندان در این تحقیقات موفق شدند عملکرد جدیدی را از پروتئینی با عنوان Apaf1 شناسایی کنند. به گفته این دانشمندان، پروتئین Apaf1 هم در خود کشی سلولها و هم در مسدود کردن فرایند تقسیم مجدد آنها مشارکت دارد.

این کشف می تواند کاربردهای زیادی در پزشکی داشته باشد. درحقیقت بعضی از انواع تومورهای ریه در هسته سلولی، سطوح بالایی از این پروتئین را نشان می دهند.

تمام سلولهای ارگانیسم انسان به طور متعادل در معرض میزان زیادی عامل سمی و یا سرطانی، تشعشعات یونیزه کننده و مواد شیمیایی حاضر در محیط قرار می گیرند. این موارد آسیبهایی را به DNA وارد می کند که این آسیبها هنگامی که یک سلول مجزا نتواند عملکرد خود را به درستی انجام دهد، نتایج ناخوشایندی برای تعادل بافتها ایجاد می کند.

به منظور مقاوم سازی در برابر این گونه حملات، یک مکانیزم طبیعی حفاظتی وجود دارد. این مکانیزم یک نوع کنترل کیفیت است که بطور مداوم DNA را کنترل می کند.

هنگامی که آسیب به DNA حاد شود، برای ترمیم آن در کوتاه ترین زمان ممکن، یک سلول می تواند دو راه را انتخاب کند. اول اینکه تقسیم خود را قطع کند و با این کار از آسیبی که برای سلولهای دختری به ارث می گذارد، اجتناب کند و یا اینکه خود کشی کند.

پروتئین Apaf1 در این دو راه حل نقش مهمی ایفا می کند. درحقیقت اگر آسیب به DNA ترمیم ناپذیر باشد، این پروتئین موجب خود کشی سلول می شود و اگر آسیب حاد بوده ولی ترمیم آن امکانپذیر باشد، این پروتئین وارد هسته سلول می شود و با DNA تماس پیدا کرده و مانع انجام تقسیمات بعدی سلول می شود.

به عبارت دیگر، حضور Apaf1 در تماس با DNA عملکرد مطلوب کنترل کیفیت سلولی را تضمین می کند.