به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ مجتبی ایرانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این نگهبان‌ها نقش مؤثری در کاهش جرائم به ‌عهده دارند که بر اساس اعلام حراست اداره برق در محل‌هایی که از نگهبان محله استفاده شده تا 85 درصد کاهش سرقت تجهیزات برق داشته‌ایم.



سرهنگ ایرانی گفت: به تجربه ثابت شده است که پیشگیری از وقوع جرائم بهتر، مفیدتر و ارزان‌تر از کشف جرائم است به همین دلیل است که صاحب نظران اعتقاد دارند که به هر طریق ممکن باید از وقوع جرائم جلوگیری کرد.



وی افزود: در اثر وقوع جرم، اخلال در نظم عمومی‌جامعه به‌وجود آمده و جامعه دچار آسیب دیدگی شده و اثر روانی ناشی از جرم برای مدت‌های طولانی در اذهان عمومی‌ جامعه ماندگار خواهد بود اگر چه بلافاصله پس از وقوع جرم نسبت به کشف جرم و دستگیری متهم اقدام شود ولی همیشه پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد.



ایرانی با بیان اینکه براساس قانون، یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی ‌برقراری نظم و امنیت در شهرها و روستاهاست، گفت: در راستای تخصصی شدن پلیس در سال 1384 پلیس پیشگیری انتظامی ‌با اهداف مشخصی تشکیل شد تا با ایجاد مراکز تخصصی و به‌کارگیری طرق عملی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت نموده و پیشگیری را بر کشف جرم مقدم سازد.



سرهنگ ایرانی در خصوص تشریح اهداف پلیس پیشگیری اظهار داشت: تخصصی شدن واحدهای پلیس، آموزش پرسنل در راستای حرفه‌ای شدن پلیس، انجام سرویس دهی بهتر و سریع‌تر به مردم، برخورد تخصصی و جدی‌تر با مجرمین از مهم‌ترین اهداف پلیس پیشگیری است.



وی ادامه داد: این پلیس از طریق کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و یگان‌های تخصصی انتظامی ‌از قبیل یگان امداد، پلیس راه‌آهن و پلیس فرودگاه نقش اساسی و اصلی را در پیشگیری از انواع تخلفات در سطح جامعه به ‌عهده دارد.



رئیس پلیس پیشگیری استان قم در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات این پلیس در سطح جامعه گفت: ایجاد نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم از طریق کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و یگان‌های تخصصی با استفاده از استقرار ایستگاه‌های پلیس، گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده و برخورد با مجرمین و متخلفین و پیشگیری از انواع سرقت، پاسخگویی به مراجعات و ارجاعات قضایی و حل مشکلات مردم در چارچوبی که قانون به‌ عهده کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گذاشته است و انجام فوریت‌های پلیس 110 از جمله وظایف اقدامات پلیس پیشگیری استان است.



وی برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین خیابانی و پاکسازی اماکن متروکه، پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها به منظور استفاده مطلوب‌تر مردم عزیز از این محله‌ها، حضور رؤسا و فرماندهان کلانتری‌ها در مدارس، مساجد و دیگر محافل اجتماعی در راستای ارائه هشدارهای انتظامی ‌و آموزش‌های لازم تربیتی، تأمین امنیت جاده‌ها و محورهای مواصلاتی با راه‌اندازی گشت، تعامل تنگاتنگ با نیروی مقاومت بسیج در جهت تأمین امنیت مطلوب، طرح پلیس در میادین و چهارراه‌ها در هنگام تعطیلی مدارس به طور محسوس و غیر محسوس از دیگر فعالیت‌های پلیس پیشگیری استان قم عنوان کرد.