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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۹:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حل معضل زباله های عفونی اولویت دولت نیست

حل معضل زباله های عفونی اولویت دولت نیست

مدیر عامل مرکز درمانی پزشکی بیماران خاص و مدیر کل سابق بیمه گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی معتقد است: از لحاظ اقتصادی و علمی توانایی لازم را برای امحاء صحیح زباله های عفونی داریم اما همت و هماهنگی میان مسئولان برای توجه به این امر وجود ندارد.

دکتر محمد باقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مسئولان معضل زباله های عفونی و خطرات ناشی ازآن را باور دارند اما به درستی مشخص نیست که چرا از امکانات در اختیار برای حل این معضل استفاده نمی کنند.

وی تصریح کرد: حل معضل زباله های عفونی اولویت دولت نیست و مسئولان ترجیح می دهند به مسائل دیگر که چندان در اولویت نیست بپردازند. و این در حالی است که فاصله ای تا شیوع بیماریهای ناشی از زباله های عفونی نداریم.

مدیرعامل مرکز درمانی پزشکی بیماران خاص تاکید کرد: شرط مجوز احداث بیمارستان باید در صورت استاندارد بودن دفع زباله های عفونی اعطا شود که این امر هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت : اعتبارات بسیاری در حوزه های مختلف صرف می شود که شاید چندان نیز ضروری نباشد اما حداقل انتظار می رود نیمی از این اعتبارات نیز به مسائل مهمی که با سلامت مردم سرو کار دارد اختصاص یابد.

هوشنگی خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است امحاء صحیح زباله های عفونی کار چندان مشکل و پیچیده ای نیست و نیاز به کار کارشناسی خاصی ندارد و با اراده ای جدی و صرف اعتباراتی که به طور حتم از آن برخوردار هستیم امکان پذیر است.

کد مطلب 597729

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