به گزارش خبرنگار مهر، محمود معتقدی - شاعر و محقق - در این کتاب به تبیین موقعیت شاعرانی چون احمد شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث و... در شعر امروز پرداخته و از زوایای مختلف به آثار آنها نگاه کرده است. این کتاب که قرار است به وسیله نشر ثالث منتشر شود، هم اینک در مرحله حروفچینی قرار دارد.

"میان پنجره و دیدن" عنوان اثر دیگری از این شاعر و محقق است. این اثر مجموعه خوانش 10 شعر از شاعرانی چون م. آزاد، سهراب سپهری، منوچهر آتشی، ضیاء موحد، سیدعلی صالحی، حافظ موسوی، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد است که به زودی از سوی این ناشر عرضه می شود.

مجموعه شعرهای "پاره های ممنوع" مشتمل بر اشعار عاشقانه کوتاه (نشر ثالث) "پاره های عاشقی" (نشر روزگار) و "سه شنبه های سرخ به اردیبهشت باز می آیند" (نشر کتابسرای تندیس) حاوی اشعار بلند عاشقانه از جمله دفترهای آماده انتشار محمود معتقدی هستند.

وی همچنین کتابی را با نام "جهان پاره های دلواپسی" در حوزه شناخت چهره های فرهنگی و ادبی (کتابسرای تندیس) و "درآمدی بر مولفه های فرهنگی ادبی امروز" (نشر گل آذین) زیر چاپ دارد که بعد از طی کردن مراحل انتشار چاپ می شوند.

از معتقدی قرار است دفتر شعر "پاره های دلواپسی" و مجموعه مقالات "رویکردی به زمینه نقد و شعر امروز" از سوی نشر ابتکار نو و مجموعه "یک مهتابی دیگر با تو فاصله دارم" و مجموعه مقالات "نگاهی دیگر" به وسیله نشر آوای کلار منتشر شود.

"پاره های دلواپسی" تازه ترین مجموعه منتشر شده محمود معتقدی است که از سوی نشر گل آذین وارد پیشخوان کتابفروشیها شده است.