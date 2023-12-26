به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرمی ابراز کرد: شبکه شتاب‌نگاری بیشتر برای اعلان وضعیت اضطراری به مراکز مدیریت و مانیتورینگ، زیرساخت‌های حیاتی و قطع آن‌ها جهت جلوگیری از هرگونه پیامدهای ناشی از تخریب در آن‌ها است.

رییس اداره مدیریت بحران اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه در حوزه ساخت و ساز بخش‌های متعددی دخیل هستند، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی مهندسان ناظر و طراح و مجری، ادارات راه و شهرسازی به عنوان راهبر و نظارت عالیه و شهرداری‌ها به عنوان متولیان صدور پروانه و کنترل ساخت و سازها و نیز شهروندان به عنوان مالکان و سازندگان ساختمان‌ها که باید تابع نظر مهندسان و نقشه‌های تهیه شده باشند، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند.

کارهای انجام گرفته در بخش ساخت و ساز ایمن کافی نیست

کرمی با بیان اینکه در بخش ساخت و ساز ایمن در استان زنجان کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست، افزود: تا رسیدن به ایده‌آل‌ها در زمینه ساخت و ساز ایمن فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه از جمله عیب‌های مهم و اساسی وارده به حوزه ساخت و ساز موضوع صنعتی سازی است که متاسفانه کمتر از آن استقبال می‌شود، بیان کرد: نماهای سنگی که وزن قابل توجهی به ساختمان‌ها وارد می‌کند، یکی دیگر از نقاط ضعف در این حوزه است که در مواقع زلزله موجب ریزش شده و صدمات جانی و مالی قابل توجهی به همراه دارد.

رییس اداره مدیریت بحران اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه با اشاره به زلزله بم که در سال ۸۲ رخ داد، خاطرنشان کرد: حادثه تلخی که نه فقط بم و کرمان را، بلکه سراسر ایران و جهانیان را متاثر کرد.

وی با بیان اینکه زلزله بم تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشت، تصریح کرد: این حادثه تلخ در بعد مهندسی باعث چالش‌های جدی در طراحی، نظارت و شیوه‌های ساخت و ساز شد و در این میان بعد از این حادثه تلخ، وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با طیف وسیعی از اقدات صورت گرفته سعی در کاهش اثرات و پیامدهای منفی زلزله در حوزه ساخت و ساز دارد.