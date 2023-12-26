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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

فرماندار هرسین:

مسافربرهای برون شهری هرسین ساماندهی می‌شوند

مسافربرهای برون شهری هرسین ساماندهی می‌شوند

کرمانشاه- فرماندار هرسین گفت: مسافربرهای برون شهری هرسین ساماندهی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای بعد از ظهر سه‌شنبه به ریاست ابوطالب ایتوندی فرماندار شهرستان هرسین و با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، شهردار، رئیس اداره راهداری و رئیس پلیس راهور موضوع ساماندهی مسافربرهای شخصی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار هرسین در این جلسه عملکرد مسافربرهای بین شهری را موجب نگرانی و نارضایتی مردم دانست و گفت: باید دغدغه‌های شهروندان در این راستا به صورت اساسی رفع شود.

ایتوندی تصریح کرد: رانندگان خودروهای مسافربر شخصی با تجمع در میادین و ورودی شهر هرسین و مسیرهای پر ترافیک با توقف غیرقانونی اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند که این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مدیریت ترافیک شهر و تردد سایر خودروهای خدماتی و شخصی شده است.

ایتوندی گفت: افزایش خودسرانه کرایه از دیگر معضلاتی است که در نتیجه این فعالیت متوجه مسافران شده است.

در این جلسه مقرر گردید، شرکتی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه برای فعالیت در ترمینال هرسین-کرمانشاه مشخص شده است بر اساس مهلت تعیین شده فعالیت خود را آغاز کند.

کد مطلب 5977366

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