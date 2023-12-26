روند توسعه و عمران آذربایجان غربی با سرعت پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی پیشرفت و آبادانی آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارش از عملکرد دولت سیزدهم در آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری نشست هم اندیشی پیشرفت و آبادانی آذربایجان غربی، بهره مندی از رهنمودهای بزرگان و پیشکسوتانی است که در پیشرفت و آبادانی استان نقشه داشته و کوشیده اند.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت توجه به اقدامات مثبت انجام شده در استان در کنار تلاش برای جبران عقب افتادگیها نیز اشاره کرد و افزود: ریاست جمهوری سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان برای جبران عقب ماندگیهای حوزه عمرانی استان مصوب کرده و بیش از نیمی از آن تاکنون تخصیص یافته است.
معتمدیان همچنین با بیان اینکه با تهاتر نفت به دنبال تداوم توسعه استان هستیم، افزود: آذربایجان غربی تنها استانی در کشور میباشد که از فرصت تهاتر نفت برای پیشرفت و پیشبرد برنامههای توسعهای بهره برده است.
وی در ادامه با بیان اینکه امنیت پایدار استان زمینه سرمایه گذاری را فراهم کرد، یادآور شد: برای پیشرفت و توسعه استان، نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزههای مختلف چون مرزها، معدن، گردشگری و فرآوری محصولات کشاورزی هستیم و امروز با سرمایه گذاری نهادهای دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی، گامهای بلندی در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ فلاکت در آذربایجان غربی برداشته شده است.
استاندار آذربایجان غربی به برنامه ریزی برای بازگشایی مرزهای بیشتر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بازگشایی مرزهای جدید، راهبردی منطقهای بوده و توسعه مرزهای سرو، کیله، کوزه رش و … در این راستا در دستور کار قرار دارد.
معتمدیان همچنین از توسعه تمامی جادههای منتهی به مرزهای استان خبر داد و افزود: با رویکرد دولت سیزدهم و دیپلماسی فعال منطقهای، مرز تمرچین بازگشایی شده و سال گذشته یک میلیارد دلار از این مرز صادرات انجام شد و کریدور غرب نیز که ۸۵ درصد آن تکمیل شده، سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی در ادامه یکی از ظرفیتهای استان را هم مرزی با سه کشور منطقه معرفی کرد و افزود: ۲۵ درصد پایانههای بین المللی کشور در آذربایجان غربی مستقر بوده و با توجه به ارتباط زمینی و ریلی استان با اروپا، پیگیر توسعه حوزه حمل و نقل آذربایجان غربی هستیم و ۷ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راههای استان تخصیص داده شده است.
معتمدیان همچنین با تاکید بر تجاری سازی مرزهای آذربایجان غربی، تصریح کرد: در کنار راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه، به دنبال تجارت ترانزیتی و صادرات مستقیم از مرز رازی خوی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به آغاز مطالعات ژئوفیزیک هوایی معادن در جنوب استان، افزود: معادن نادر و گرانقیمتی چون طلا در استان وجود داشته و امروز آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطبهای مهم معدنی کشور شناخته میشود.
استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه حرکت استان رو به جلو است، اظهار داشت: با اجرای پروژههای ملی و شناسایی حلقههای مفقوده، روند توسعه و پیشرفت آذربایجان غربی تسریع میشود.
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