به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر روز سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان و رویداد جام رسانه‌ای امید با اشاره به انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به ایلام پس از سال‌ها، اظهار کرد: با وحدت و هارمونی بین مسئولین و رسانه‌ها، پس از سال‌ها پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به ایلام انتقال یافت و ره‌آورد انتقال این پرونده‌ی مالیاتی طی ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

وی گفت: ایلام به برکت اربعین کانون توجه کشور شده و نگاه هیئت دولت به ایلام معطوف شده است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام به اهتمام همه‌جانبه‌ی اعضای شورای تامین استان و اعضای ستاد اربعین برای برگزاری کنگره‌ی بزرگ اربعین‌حسینی اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری باشکوه اربعین‌حسینی موجب شد لبخند رضایت بر سیمای مقام معظم‌رهبری نقش ببندد و در دیدار با رییس‌جمهور، ایشان نیز از همه‌ی مردم استان و اعضای ستاد اربعین استان ایلام قدردانی کردند. هم‌چنین در بازدید میدانی معاون اول رییس‌جمهور از مرز مهران در ایام اربعین، دکتر مخبر اعلام کردند که حتی یک زائر در این مرز از نوع خدمات ارایه شده گلایه نکرد و همه‌ی زوار رضایت داشتند.

بهرام‌نیا با اشاره به برخی پروژه‌های مهم استان که در آستانه‌ی بهره‌برداری هستند، گفت: پتروشیمی ارغوان‌گستر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و نیروگاه صبا دهلران با تولید ۱۰۰ مگاوات برق که ۵۰ مگاوات برای مصرف پتروشیمی و ۵۰ مگاوات وارد شبکه‌ی سراسری برق می‌شود در آستانه‌ی بهره‌برداری است.

استاندار ایلام عنوان کرد: پروژه اِن. جی. ال دهلران به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم استان در آستانه‌ی بهره‌برداری است و طبق برآوردها تا قبل از سال تکمیل می‌شود.

وی تاکید کرد: پتروشیمی دهلران قبل از دولت سیزدهم، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشت که اکنون به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده است و پتروشیمی هلیلان اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد.

بهرام‌نیا با اشاره به دیگر پروژه‌های مهم استان ایلام، یادآور شد: شرکت فولاد زاگرس ایوان با هدف تولید شمش فولادی در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت دارد و با حجم ۴۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای بیش از ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با ۷۶ درصد پیشرفت تا سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می‌رسد.

استاندار ایلام اضافه کرد: پروژه‌ی تولید کاغذ سنگی در چرداول نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در آستانه‌ی بهره‌برداری و تولید است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه‌ی عمرانی در استان ایلام، گفت: یک‌میلیون متر مربع آسفالت در معابر شهری،

خرید ۲۶ دستگاه حمل زباله و..... از دیگر اقدامات این حوزه است.

استاندار ایلام در بخش دوم سخنان خود به کسب رتبه‌های مهم در استان اشاره و با بیان این‌که ایلام متحول شده و درحال توسعه است، گفت: کسب رتبه‌ی نخست اشتغال، کسب رتبه‌ی عالی استانداری ایلام در ارزیابی‌های عملکرد مجموع مدیران ستادی استانداری‌ها توسط وزارت کشور، در رفع موانع تولید و اشتغال و ارتقا ۱۱ پله‌ای، رتبه‌ی ۹ کشوری در رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه‌ی ۵ کشور، در حوزه‌ی صادرات غیرنفتی رتبه‌ی اول مرزهای زمینی کشور، در تولید کالاهای استراتژیک (جزو ۷ استان برتر در تولید گندم با رشد ۸۶ درصدی)، بهبود ۱۵ پله‌ای نرخ تورم، رتبه‌ی اول تسهیل فضای کسب و کار، فعال‌سازی واحدهای راکد (فعال‌سازی ۱۰۶ واحد)، رتبه‌ی نخست ستاد اربعین، رتبه‌ی نخست کاهش ضریب جینی «بیشترین کاهش فاصله‌ی طبقاتی» در مناطق روستایی و شهری، رتبه‌ی نخست کاهش تصادفات جاده‌ای، رتبه‌ی دوم سامان‌دهی امور جوانان، رتبه‌ی دوم کاهش نرخ بیکاری، رتبه‌ی اول پرداخت تسهیلات ازدواج کشور، رتبه‌ی اول نهضت آب‌رسانی به روستاهای محروم، رتبه‌ی ۴ احیای واحدهای راکد کشور از جمله رتبه‌های برتر استان ایلام است.