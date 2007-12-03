به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره عکس علوم زمین در نشست خبری امروز صبح درباره اهداف این جشنواره گفت: "هدف ما از برگزاری جشنواره سوق دادن دیدگاه کلی جامعه به سوی این علوم از راه هنر و گرایش عکاسان حرفه‌ای به سوی علوم زمین است تا از پدیده‌های زمین‌شناسی عکس هنری بگیرند. از این عکس‌ها در جذب گردشگر استفاده می‌شود که همان ژئوتوریسم است."

حسام غلامی در ادامه افزود: "فراخوان جشنواره اردیبهشت‌ماه منتشر شد و تا به حال هزار قطعه عکس از 200 عکاس از سراسر کشور به دست ما رسیده است. این عکس‌ها دو نوع داوری می‌شوند؛ یکی از جنبه هنری که داوران آنها ناصر جواهری و غلامرضا مسعودی هستند و دیگری از دیدگاه زمین‌شناسی که سیدحمید وزیری و یک داور دیگر آنها را بررسی می‌کنند."

وی گفت: "نتایج مسابقه عکس علوم زمین 28 تا 30 بهمن ماه در گردهمایی زمین در ساختمان زمین‌شناسی اعلام می‌شود. از این 70 عکس 10 عکس برگزیده نهایی خواهند شد که جایزه نفر اول پنج، نفر دوم سه، نفر سوم دو سکه بهار آزادی است و به نفرات چهارم تا دهم نیز یک سکه بهار آزادی به همراه لوح افتخار جشنواره اهدا خواهد شد."

غلامی با اشاره به برپایی نمایشگاهی در مدت سه روز برگزاری گردهمایی زمین‌شناسی گفت: "اگر با یکی از گالری‌ها نیز به تفاهم برسیم به مدت دو هفته عکس‌های این جشنواره به نمایش درمی‌آید. همچنین از این 70 قطعه عکس کتابی نفیس منتشر می‌شود که به 70 عکاس راهیافته به نمایشگاه اهدا خواهد شد."

وی در خاتمه گفت: "این مسابقه تا 30 آذرماه تمدید شده و عکاسان علاقمند به شرکت در جشنواره می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی www.ngdirphotocontest.com مراجعه و پس از عضویت عکس‌های خود را ارسال کنند. نتایج مسابقه دی‌ماه در سایت اعلام خواهد شد."