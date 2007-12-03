دستگاه ها نباید جاده واردات شکر را هموار کنند/ کشور را نمی توان با واردات اداره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی صبح امروز در یک نشست خبری با انتقاد از برخی سیاستها برای واردات شکر گفت: تا دهم آذرماه جاری حدود 265 هزار و 500 تن شکر استحصال شده از چغندرقند از کارخانجات خریداری شده که در این میان، 358 هزار تن شکر تولید شده ضمن اینکه طی این مدت 153 هزار تن شکر در واحدهای نیشکری تولید شده است.

مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن افزود: در حال حاضر موجودی شکر کارخانجات که تاکنون به فروش نرفته 286 هزارتن است.

وی تصریح کرد: از ابتدای فروردین ماه سال 85 تا 30 مهرماه سال جاری 3میلیون و 416 هزارتن شکر وارد کشور شده که این میزان واردات برای اولین بار در تاریخ کشور رخ می دهد که البته 64 درصد آن توسط بخش خصوصی وارد شده و از این میزان 77 درصد شکر خام و 23 درصد شکر سفید است.

ابوئی مهریزی با تاکید بر لزوم حمایت منطقی از صنعت شکر داخلی گفت: در سال 82 کل شکر وارداتی به کشور 216 هزار هزارتن، سال گذشته به 2 میلیون و 485 هزارتن و در 7 ماهه امسال

وی با اشاره به تعرفه صفر درصدی واردات شکر در کشور اظهار داشت: نمی توان با واردات کشور را اداره کرد و در این راستا برخی نهادهای دولتی نباید جاده واردات شکر را هموار کنند چراکه کارخانجات توان رقابت با تعرفه صفر را ندارند.

ابوئی مهریزی با اشاره به ارائه صورتحساب های مالی برخی کارخانجات شکر مبنی بر سود ده بودن آنها و نیز عدم تایید رئیس جمهوری برای پرداخت مابه التفاوت 160 تومانی گفت: رئیس جمهوری دستور بررسی مجدد صورتحساب های مالی کارخانجات را داده که البته باید متوسط موزون را در بررسی صورتحسابهای مالی در نظر گرفت.

به گفته وی، پرداخت مابه التفاوت قیمت شکر به کارخانجات یکی از راه حل ها است اما دیدگاه وزارت صنایع این است حساب برنامه های رفاهی و طرح تثبیت قیمت های دولت نباید لزوما توسط صنعت صورت گیرد بنابراین اگر مدنظر دولت فروش شکر به قیمت خاصی در بازار است، باید مابه التفاوتی برای آن پرداخت کند به این معنا که قیمت از حد خاصی در جلوی درب کارخانه بالاتر نرود.

مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: بر این اساس معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی قیمت درب کارخانه را به میزان 400 تومان پیشنهاد داد که مابه التفاوت آن با قیمت 560 تومانی شورای اقتصاد توسط دولت پرداخت شود اما هنوز تصمیم خاصی برای آن اتخاذ نشده است.