تسهیلات ۹۴‬ میلیارد ریالی به ‌متقاضیان صندوق تعاون استان مرکزی پرداخت ‌شد

رسول ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تسهیلات برای حفظ و ایجاد فرصت ‌های شغلی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ‪۱۰۰‬ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از این میزان تسهیلات، ‪ ۶۱‬درصد در بخش مسکن، ‪ ۱۵‬درصد صنعت و معدن، ‪ ۱۲‬درصد کشاورزی و ‪۱۲‬درصد در بخش خدمات قرض ‌الحسنه و بازرگانی پرداخت شده است.

ارجمند یادآور شد: در حال حاضر صندوق تعاون استان دارای هفت شعبه و یک سرپرستی است که بر اساس مجوزهای اخذ شده به ‌زودی سه ‌شعبه دیگر در شهرهای اراک، زرندیه و کمیجان برای گسترش سطح خدمات رسانی ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: مراحل اجرایی این سه شعبه در حال انجام است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری، تعداد شعبات صندوق تعاون این استان به ‪ ۱۰‬شعبه افزایش یابد.