تسهیلات ۹۴‬ میلیارد ریالی به ‌متقاضیان صندوق تعاون استان مرکزی پرداخت ‌شد

رسول ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تسهیلات برای حفظ و ایجاد فرصت های شغلی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان تسهیلات، ۶۱درصد در بخش مسکن، ۱۵درصد صنعت و معدن، ۱۲درصد کشاورزی و ۱۲درصد در بخش خدمات قرض الحسنه و بازرگانی پرداخت شده است.
ارجمند یادآور شد: در حال حاضر صندوق تعاون استان دارای هفت شعبه و یک سرپرستی است که بر اساس مجوزهای اخذ شده به زودی سه شعبه دیگر در شهرهای اراک، زرندیه و کمیجان برای گسترش سطح خدمات رسانی ایجاد میشود.
وی اظهار داشت: مراحل اجرایی این سه شعبه در حال انجام است و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری، تعداد شعبات صندوق تعاون این استان به ۱۰شعبه افزایش یابد.
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