به گزارش خبرنگار مهر کاظم نظم ده در مراسم روز جهانی معلولان که صبح امروز با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد گفت: طبق آنچه که در قانون آمده است 16 دستگاه دولتی در اجرای قانون جامع رسیدگی به امور معلولین مسئول هستند.

وی اشاره کرد: یکی از مهمترین موانعی که در اجرای بعضی از کارهای مربوط به رسیدگی به امور معلولین وجود دارد مربوط به قانون تبصره2 از ماده 16 است که البته در تلاش هستیم با همکاری وزارت رفاه با ارائه طرح اصلاح این قانون به مجلس در جهت تصویب قانون بهتری اقداماتی انجام دهیم.

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: عدم آماده سازی همه دستگاهها نسبت به وظایف خود در حوزه رسیدگی به امور معلولان نیز از جمله این مشکلات است. البته در این مورد دستگاهها نگاه مثبتی دارند ولی در عمل شاهد اجرای قانون جامع رسیدگی به امور معلولین نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: در واقع مشکل اصلی در عدم اجرای سریع این قانون از خود ما ، دستگاههای متولی، ان جی اوها و حتی خود معلولین است. از طرفی قانونی که در سال 83 تصویب شده برای اجرای آن زمان نیاز است که آماده سازی اقشار مختلف جامعه و دستگاهها نسبت به وظایف خود از جمله مسائل مهم است.

نظم ده با تاکید به اینکه جداسازی معلولان از سایر اقشار جامعه غلط است گفت: ما باید به جای دلسوزانه نگریستن به این مسئله توجه داشته باشیم که اجرایی شدن قانون جامع معلولین احتیاج به تصمیم گیری های کارشناسی دارد.

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ما از ایده آل ها فاصله داریم تصریح کرد: البته قسمت هایی ازقانون جامع اجرا و به نتیجه رسیده است . کل اعتبار حوزه معلولین در حدود 35 هزار میلیارد بوده که در حدود 160 میلیارد اعتبار ستادی ما نیز برای رسیدگی به بخش توانبخشی بوده است که این نشان از رشد 400 درصدی اعتبارات است.

وی ادامه داد: در این میان لازم است با بیان ماده های قانون جامع معلولین نکاتی را یادآوری کنم.

ماده یک اشاره به تشکیل کمیسیون دارد که خدمات ویژه ای را به حدود 15 هزار معلول داده است.

ماده دو در مورد ارائه خدمات معلولین است که شامل مناسب سازی فضاها است که در این مورد در حدود 20 تا 30 درصد رشد کرده است.

ماده سه گسترش مراکز توانبخشی است که متعاقب آن بیش از هزار مرکز توانبخشی غیر دولتی در سطح کشور حدود 70 هزار معلول را به صورت شبانه روز تحت پوشش دارد.

ماده چهار شامل استفاده معلولان از امکانات ورزشی، تفریحی و ... است که شرکت های هما و ایران تور کارهایی انجام داده اند و اخیرا با راه آهن نیز مذاکراتی شده است.

ماده پنج شامل ارائه بیمه خدمات درمانی به معلولان است که قرار است بر اساس این ماده اعتبار 7 میلیاردی برای دادن بیمه مکمل به معلولین اختصاص یابد.

ماده شش اشاره به معافیت از خدمت یکی از فرزندان معلولان دارد که بیش از 11 هزار و 374 نفر از این معافیت استفاده کرده اند و از طرفی بیش از 10 هزار و 547 نفر نیز با دستور مقام معظم رهبری از انجام خدمت وظیفه سربازی معاف شده اند.

ماده هفت مربوط به اشتغال است که دستگاهها باید سهم 3 درصدی معلولین را در استخدام رعایت کنند.

ماده8 در مورد آموزش رایگان معلولین در دانشگاهها است که در حال حاضر 7 هزار و 800 نفر در دانشگاههای غیردولتی به صورت رایگان مشغول به تحصیل هستند.

ماده 9 شامل تامین مسکن معلولین است که طبق دستور رئیس جمهور اعتباری بالغ بر 12 هزار واحد مسکونی برای معلولین در نظر گرفته شده است.

ماده 10 اشاره به پرداخت یارانه بهزیستی به مراکز غیردولتی دارد که متعاقب آن 9 میلیارد تومان برای یارانه مراکز غیردولتی اختصاص یافته است.

ماده 11 نیز اشاره به بحث آمار دارد که اطلاعات لازم و کافی برای رسیدگی به امور معلولین باید جمع آوری شود.

ماده 12 مربوط به فعالیت صدا و سیما است که باید 2 ساعت از برنامه های خود را به امور معلولین اختصاص دهد که در سال گذشته شبکه های تلویزیونی به خصوص شبکه 5 حدود 700 ساعت از برنامه های خود را به معلولین اختصاص داده است.

ماده 13 مربوط به قیومیت معلولین است.

ماده 14 اشاره به بحث مشارکت افراد خیر دارد

ماده 15 اشاره به حضور مدیر کل سازمان بهزیستی استانها در جلسات استانداری دارد و ماده 16 نیز آئین نامه اش تصویب شده که البته مشکلاتی از بابت تبصره 2 وجود دارد.

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اجرای این قوانین و رسیدگی به امور معلولان در حدود 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که البته در حال حاضر اعتبارات ما رو به افزایش است.