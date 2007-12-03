مجلس در جریان مسائل حوزه تئاتر قرار گرفت

امیررضا خادم درباره نشست برگزارشده در کمیسیون فرهنگی مجلس با موضوع جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: "در این جلسه مجید سرسنگی گزارشی از روند 10 ماه فعالیت دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر ارائه کرد. نکات مثبت در این گزارش بود و با توجه به برنامه منسجم و بهتر این دوره، امیدواریم شاهد برگزاری جشنواره در سطح کمی و کیفی بالا باشیم."

وی شاخصه مهم جشنواره تئاتر فجر امسال را را شروع به موقع فعالیت دبیرخانه پس از پایان دوره بیست و پنجم دانست و یادآور شد: "به خاطر این روند و طبق گزارشی که دبیر جشنواره ارائه داد شاهد حضور پررنگتر گروههای معتبر بین‌المللی در این دوره هستیم که با مقایسه با دوره‌های قبل دارای سطح کیفی بالاتر در این بخش خواهد بود."

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از موارد مورد بررسی در این جلسه را دغدغه غیبت برخی چهره‌های سرشناس تئاتر عنوان کرد و افزود: "امیدواریم با هماهنگی مدیریت بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر و خانه تئاتر شاهد حضور این چهره‌های تئاتری باشیم. اگر اشکالاتی هم وجود داشته بازنگری شود و قرار است مدیریت جشنواره در این خصوص تصمیم گیری کند."

خادم درباره حضور محمد رحمانیان در این جلسه و صحبت درباره حضور وی در جشنواره گفت: "درباره حضور ایشان نیز در این جلسه صحبت و قرار شد رحمانیان مباحث و اشکالات را عنوان کند و مدیران جشنواره درباره آن تصمیم بگیرند. خوشبختانه در جلسه دیروز همه متخصصان تئاتر حضور داشتند و برخلاف برخی صحبت‌ها در محافل تئاتری صمیمانه گفتگو کردند."

وی با بیان نگرانی‌های اهالی تئاتر در خصوص احداث ورودی و خروجی مترو تهران در مقابل تئاتر شهر گفت: "در بازدیدی که با بزرگان تئاتر و مدیر عامل مترو تهران از محل داشتیم تفاهمنامه به امضا طرفین رسید و مقرر شد با تغییر محل خروجی یک اتفاق دوسویه بیفتد تا هم تئاتر شهر از حضور بیشتر مردم و مترو بهره‌مند شود و هم آسیبی به فضای تئاتر شهر وارد نشود."

خادم تأکید کرد: "با عملکرد مثبت محسن هاشمی در مترو تهران در صورت عمل شدن به تفاهمنامه مشکل اهالی تئاتر نیز حل خواهد شد. البته این انتقاد وجود دارد که اگر اطلاع رسانی درست قبل از شروع کار وجود داشت، عملیات منطقی‌تر بود و برای هنرمندان نگران‌کننده نمی‌شد. امیدوارم در آینده احترام به احساسات اقشار مختلف مردم و هنرمندان مانع از بروز مشکل شود."