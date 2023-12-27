پیام فرمانده سپاه کربلا درپی شهادت سردار رضی موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا در پیامی شهادت سردار سیدرضی موسوی، از مستشاران نظامی باسابقه سپاه در سوریه را تبریک و تسلیت گفت و در این پیام آورده است: شهادت سردار سید رضی موسوی آن فرمانده پرافتخار و خستگی ناپذیر سپاه اسلام به دست رژیم جنایتکار و منفور صهیونیستی نشان از جایگاه والا و خدمات شایسته، بی نظیر و ماندگار این همرزم و همسنگر سردار دل‌ها در محور مقاومت، از جمله در بیداری و انتقال فرهنگ ایستادگی و ظلم ستیزی به کشورهای منطقه و ملل آزادی خواه جهان برای شکستن هیمنه پوشالی و زوال استکبار جهانی دارد.

بی شک اقدامات و فعالیت‌های خالصانه، بی وقفه و اثرگذار این یار دیرین و همسنگر سیدالشهدای جبهه مقاومت الگویی کارآمد برای تربیت و پرورش مجاهدین جوان و انقلابی در پیمودن مسیرهای سخت اما روشن پیروزی خواهد بود.

اینجانب بار دیگر از طرف همه پاسداران و بسیجیان خط شکن سپاه کربلا و نیز آحاد مردم دیار علویان شهادت این سردار خوشنام اسلام را خدمت فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی، همسنگران، بستگان و خانواده معظم این مجاهد نستوه، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.