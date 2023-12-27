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۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۳۶

پیام فرمانده سپاه کربلا درپی شهادت سردار رضی موسوی

پیام فرمانده سپاه کربلا درپی شهادت سردار رضی موسوی

ساری - فرمانده سپاه کربلا مازندران شهادت سردار «سید رضی موسوی» را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا در پیامی شهادت سردار سیدرضی موسوی، از مستشاران نظامی باسابقه سپاه در سوریه را تبریک و تسلیت گفت و در این پیام آورده است: شهادت سردار سید رضی موسوی آن فرمانده پرافتخار و خستگی ناپذیر سپاه اسلام به دست رژیم جنایتکار و منفور صهیونیستی نشان از جایگاه والا و خدمات شایسته، بی نظیر و ماندگار این همرزم و همسنگر سردار دل‌ها در محور مقاومت، از جمله در بیداری و انتقال فرهنگ ایستادگی و ظلم ستیزی به کشورهای منطقه و ملل آزادی خواه جهان برای شکستن هیمنه پوشالی و زوال استکبار جهانی دارد.

بی شک اقدامات و فعالیت‌های خالصانه، بی وقفه و اثرگذار این یار دیرین و همسنگر سیدالشهدای جبهه مقاومت الگویی کارآمد برای تربیت و پرورش مجاهدین جوان و انقلابی در پیمودن مسیرهای سخت اما روشن پیروزی خواهد بود.

اینجانب بار دیگر از طرف همه پاسداران و بسیجیان خط شکن سپاه کربلا و نیز آحاد مردم دیار علویان شهادت این سردار خوشنام اسلام را خدمت فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی، همسنگران، بستگان و خانواده معظم این مجاهد نستوه، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 5977654

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    نظرات

    • حیدر US ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
      2 3
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      سلام شمشیر حیدر انتقام خواهد گرفت هر کسی و هر شخصیتی بخواهد به خاکم به فرزندانم تعرض کند چه اسرائیلی چه روسی چه آمریکایی و چه عرب مطمئن باشید از آن نخواهم گذشت
    • IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 4
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      خوش بحالت شهید شدن برا هر کسی نیست .باید نور دیده خدا باشی .مبارکت باشد سردار
    • سمیه IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 1
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      روحش شاد
    • داوود نعمتی IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 1
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      سلام مارم به سردار دل برسون😍😍 ماهم میایم دیر و زود داره ولی به مولا سوخت و سوز نداره، این وعده ی مولا علی از نهج البلاغه به شخص خوده منه😍😍😍 دل نبندید به این دنیای پوچ و فانی سبک بال باشید برای وصل به رفتگان 😍😍 درود بر ایران ‌ و ایرانی خزب خدا سردار دلم❤️و فرماندش
    • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 2
      پاسخ
      شهادت مبارک سردار

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