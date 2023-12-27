ارائه خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه تامین اجتماعی دیلم میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح چهارشنبه در این آئین ضمن قدردانی از مدیر درمان استان بوشهر و این مجموعه گفت: این اقدام شایسته از مطالبات مهم مردم دیلم بوده است که باعث توسعه خدمات درمانی و ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد شد.

محمد اسدی افزود: افتتاح واحد نمونه گیری آزمایشات در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم کاری بسیار ارزنده است که باعث سهولت در امر درمان و نگاه مثبت مردم به این حوزه در شهرستان می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در خصوص راه اندازی خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم گفت: خدمات آزمایشگاهی واحد نمونه گیری آزمایشات در این مرکز درمانی راه اندازی و دریافت همه خدمات آزمایشگاهی سر پایی فراهم شده است.

حسن اسماعیلی عنوان کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات درمانی تأمین اجتماعی در شهر دیلم در مکانی استیجاری صورت می‌گیرد و امکان راه اندازی واحد آزمایشگاه در این مکان میسر نیست تدابیری اندیشیده شد تا زمان آماده سازی و بهره برداری از درمانگاه در حال احداث، مراجعان از خدمات آزمایشگاهی در مکان فعلی بهره مند شوند.

وی بیان داشت: نمونه گیری های انجام شده در این مرکز درمانی جهت بررسی و اعلام نتیجه به درمانگاه تأمین اجتماعی شهید مطهری ارسال می‌شود.