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۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۰

ارائه خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه تامین اجتماعی دیلم میسر شد

ارائه خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه تامین اجتماعی دیلم میسر شد

بوشهر- در آئینی با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر درمان استان وخیرین حوزه سلامت، واحد نمونه گیری آزمایشات در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح چهارشنبه در این آئین ضمن قدردانی از مدیر درمان استان بوشهر و این مجموعه گفت: این اقدام شایسته از مطالبات مهم مردم دیلم بوده است که باعث توسعه خدمات درمانی و ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد شد.

محمد اسدی افزود: افتتاح واحد نمونه گیری آزمایشات در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم کاری بسیار ارزنده است که باعث سهولت در امر درمان و نگاه مثبت مردم به این حوزه در شهرستان می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در خصوص راه اندازی خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم گفت: خدمات آزمایشگاهی واحد نمونه گیری آزمایشات در این مرکز درمانی راه اندازی و دریافت همه خدمات آزمایشگاهی سر پایی فراهم شده است.

حسن اسماعیلی عنوان کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات درمانی تأمین اجتماعی در شهر دیلم در مکانی استیجاری صورت می‌گیرد و امکان راه اندازی واحد آزمایشگاه در این مکان میسر نیست تدابیری اندیشیده شد تا زمان آماده سازی و بهره برداری از درمانگاه در حال احداث، مراجعان از خدمات آزمایشگاهی در مکان فعلی بهره مند شوند.

وی بیان داشت: نمونه گیری های انجام شده در این مرکز درمانی جهت بررسی و اعلام نتیجه به درمانگاه تأمین اجتماعی شهید مطهری ارسال می‌شود.

کد مطلب 5977686

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