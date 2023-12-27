مردم در تهیه گوشت قرمز به مهر تایید دامپزشکی توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی شیری پور در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی را نخرید و در صورت خرید گوشت چرخ کرده نیز، گوشت یاد شده در حضور مشتری چرخ شود.
وی با اشاره به گزارشهای رسیده از رؤیت تعدادی سر حیوان تک سم در یکی از میادین شهر تبریز، بیان کرد: بلافاصله چهار گروه از اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی مأمور پیگیری موضوع شدند البته در بازرسیهای انجام شده در هیچکدام از رستورانها و قصابیهای منطقه آثاری از گوشت تک سم پیدا نشد.
وی همچنین افزود: ادارات دامپزشکی در مواقعی که نسبت به نوع گوشت مشکوک باشند از آن نمونه برداری کرده و برای آزمایش به تهران ارسال میکنند.
شیری پور یادآور شد: البته فرمانداری تبریز نیز به موضوع ورود کرد که موردی جهت گزارش وجود نداشت.
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