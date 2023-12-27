دولت به جای ساخت مسکن، زمین به مردم واگذار کند

جلال رشیدی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ساخت مسکن در کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را با هدف افزایش ساخت و ساز مسکن به تصویب رساند که این قانون به درستی از سوی دولت اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: اگر قوانین مجلس درباره مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا می‌شد، حتماً ما در حوزه مسکن کاهش قیمت را می‌دیدیم.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در اخبار و رسانه‌ها بعضاً مطرح می‌شود که قیمت مسکن رو به کاهش است، اما واقعیت را مردم به خوبی می‌بینند که اینگونه نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره علت گرانی مسکن در کشور، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن آن است که عرضه و تقاضا با یکدیگر سنخیتی ندارد و باید ساخت مسکن رونق بگیرد.

وی درباره عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در برخی از نقاط کشور در ساخت مسکن خوب عمل شده است، اما در برخی جاها عقب هستیم و باید عقب ماندگی‌های حوزه مسکن جبران شود.

رشیدی کوچی درباره وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن در کشور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت زیرساختی کشور مانند مواد اولیه، حمل و نقل و نیروی کار برای ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم نباشد، البته اگر بخش خصوصی وارد شود، قطعاً وضعیت ساخت مسکن بهبود می‌یابد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد که اگر دولت به سمت واگذاری زمین به قیمت دولتی به مردم حرکت کند، بهتر است.

وی توضیح داد: دولت به جای آنکه به دنبال ساخت خانه برای مردم باشد، زمین با قیمت دولتی به آنان واگذار کند تا خودشان خانه بسازند که این کار منجر به تسریع در ساخت مسکن می‌شود.