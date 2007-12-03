دراگن بوت قایقرانی ایران را زنده کرد/ امتیازات خوبی از فدراسیون جهانی گرفتیم

مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مارک هسلان دبیر کل اجرایی کمیته دراگن بوت فدراسیون جهانی به همراه دو نفر دیگر از اعضا این فدراسیون در ایران و برگزاری مسابقات کاپ 2 این رشته در بخش بانوان دیدگاه فدراسیون جهانی را نسبت به قایقرانی ایران تغییر داده است. به طور قطع جایگاه ایران در رشته دراگن بوت در فدراسیون جهانی بالا رفته و می توانیم در سالهای آینده رشد خوبی را در سطح جهانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از امتیازات حضور این میهمانان جهانی برگزاری دوره های داوری و مربیگری بین المللی بوده است اظهار داشت: با حضور این نفرات برای اولین بار یک دوره داوری بین المللی و یک دوره مربیگری بین المللی را در کشورمان برگزار کردیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه دراگن بوت توانسته قایقرانی ایران را زنده کند افزود: فدراسیون دراین مدت بهای زیادی به این رشته داده و مزد آن را هم گرفته است. این رشته با در برگیری 22 نفر درهر قایق و داشتن جذابیت های خاص خود به راحتی توانسته علاقه مندان و جوانان را به سمت خود جذب کند. در عین حال جذابیت این رشته باعث شده تا حتی رسانه ها و صدا و سیما نیز با پخش مستقیم مسابقات کشوری بهایی خاص به آن بدهند. به هر حال دراگن بوت در مقایسه با دیگر رشته های ورزشی قایقرانی عملکرد مناسبی داشته و آینده خوبی برای آن تصور می شود.

وی ادامه داد: ما در مسابقات آسیایی و جهانی این رشته نتایج خوبی بدست آوردیم به طوریکه در اولین حضور جهانی مان در تایوان در جایگاه چهارم ایستادیم . متاسفانه این رشته هنوز وارد المپیک نشده اما قرار است در مسابقات آسیایی گوانگ جو چین برگزار شود که قطعا ایران در این رقابتها نماینده شایسته ای خواهد بود.

مارک هسلان دبیر کل اجرایی و رئیس کمیته دراگن بوت فدراسیون جهانی قایقرانی، مارک توئیس مسئول کمیته فنی و برگزاری مسابقات و مارک آن دب مسئول کمیته آموزش فدراسیون جهانی قایقرانی از ابتدای هفته جاری برای برگزاری یک دوره کلاس بین المللی داوری و مربیگری این رشته وارد کشورمان شده اند. این مسئولین امروز صبح از برگزاری مسابقات کاپ 2 کشوری دراگن بوت در در یاچه آزادی تهران دیدن کردند.