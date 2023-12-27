  1. استانها
  2. ایلام
۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۳

مدیرکل بهزیستی استان ایلام خبر داد؛

پوشش بیمه‌ای بیش از ۲ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ایلام

پوشش بیمه‌ای بیش از ۲ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ایلام

ایلام -مدیرکل بهزیستی استان ایلام از پوشش بیمه‌ای بیش از ۲ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نورعلیوند در حاشیه جشنواره رسانه امید گفت: تعداد ۲ هزار و ۲٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار در استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی روستای و عشایری هستند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۱۹ نفر از کودکان کار به میزان ۵ میلیارد ریال مورد حمایت مالی این ارگان قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام ادامه داد: همچنین پرداخت مستمری ویژه خانواده‌های دارای فرزند ۲ قلو به بالا به تعداد ۶۳۲ خانوار، راه اندازی ۱۲ گروه همیار زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی در خانواده برای ۵٠ نفر و برقراری مستمری ۴ هزار و ۳٠٠ خانواده، برای خانواده‌های نیازمند واجد شرایط پشت نوبت از جمله دیگر اقدامات معاونت اجتماعی بهزیستی استان ایلام در ۹ ماه نخست سال جاری است.

نورعلیوند خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده به تعداد ۹ هزار و۷۶۴ نفر در قالب طرح مددکاری و روانشناختی به مراجعان مراکز اورژانس اجتماعی خدمات مختلف مشاوره‌ای ارائه داده شده است.

کد مطلب 5977764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها