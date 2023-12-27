به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نورعلیوند در حاشیه جشنواره رسانه امید گفت: تعداد ۲ هزار و ۲٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار در استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی روستای و عشایری هستند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۱۹ نفر از کودکان کار به میزان ۵ میلیارد ریال مورد حمایت مالی این ارگان قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام ادامه داد: همچنین پرداخت مستمری ویژه خانواده‌های دارای فرزند ۲ قلو به بالا به تعداد ۶۳۲ خانوار، راه اندازی ۱۲ گروه همیار زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی در خانواده برای ۵٠ نفر و برقراری مستمری ۴ هزار و ۳٠٠ خانواده، برای خانواده‌های نیازمند واجد شرایط پشت نوبت از جمله دیگر اقدامات معاونت اجتماعی بهزیستی استان ایلام در ۹ ماه نخست سال جاری است.

نورعلیوند خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده به تعداد ۹ هزار و۷۶۴ نفر در قالب طرح مددکاری و روانشناختی به مراجعان مراکز اورژانس اجتماعی خدمات مختلف مشاوره‌ای ارائه داده شده است.